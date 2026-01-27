Basketbalisté Nymburka podlehli v osmifinálové fázi Ligy mistrů Gran Canarii 64:67 a zůstávají jako jediní ve skupině L bez výhry. Nezabránili tomu shodně deseti body Sir' Jabari Rice a čerstvá posila z italského Trevisa Tony Perkins, který přidal sedm asistencí. Za vítěze zaznamenali po 11 bodech Nicolas Brussino a Mikey Tobey. Další duel čeká Nymburk ve středu 4. února na palubovce italského Terstu.
Nymburk zůstává v Lize mistrů bez výhry, Gran Canarii podlehl doma o tři body
Svěřenci trenéra Orena Amiela před týdnem podlehli na hřišti dalšího španělského celku Tenerife 80:104, Gran Canaria měla na kontě domácí porážku s Terstem 71:77.
Nymburští hráči poté, co vyhráli druhou čtvrtinu drtivě 18:3, vedli v poločase 34:25. Hosté však nakonec vydřeli vítězství. Těžká střela Vojtěcha Hrubana z dálky zároveň s klaksonem přesná nebyla.
„Není to poprvé, co jsme byli blízko vítězství na tomhle levelu. Zatím nezvládáme zápasy dotáhnout. Takže to je frustrující. Samozřejmě oni nakonec ukázali své zkušenosti a vyšlo jim několik akcí. My jsme nezvládli splnit náš plán defenzivně ani ofenzivně v pár momentech na konci a prohráli jsme to,“ řekl Amiel.
Gran Canaria se sice pětibodovou šňůrou dostala do vedení 9:4, ale Nymburk předvedl ještě o bod delší sérii a poprvé v utkání vedl 12:11.
Na koš Jaquana Lawrenceho navázal prvními body v novém působišti Perkins, jenž navíc získal balon pod vlastním košem, a po jeho přihrávce zakončil únik Sir' Jabari Rice.
Po odpovědi Pierrea Pelose znovu získal domácím náskok Lawrence, který si polepšil už na šest bodů. Jenže hosté třemi trojkami za sebou Pelose, Miquela Salva i Andrewa Albicyho bleskově otočili na 22:14.
Potom však Gran Canaria nedala šest minut a 26 sekund koš a Nymburk otočil stav sérií 12:0. Přitom mezi košem Marcuse Santose-Silvy z 23. minuty a jeho následnou úspěšnou šestkou také tři minuty nebodoval.
Nymburk povolil soupeři za celou druhou čtvrtinu pouhé tři body a na jejím konci díky Perkinsově trefě a Riceovým dvěma trestným hodům zvýšil už na 34:25.
Druhý poločas začali hosté Albicyho trojkou. Střelou z perimetru sice odpověděl František Rylich, ale 14. tým španělské ligy osmibodovou šňůrou snížil na 36:37.
Zlepšenou střelbu z dálky potvrdili Brussino a Eric Vila. Hosté dokázali šestibodovou sérií srovnat na 46:46, trojkou zareagoval Jaromír Bohačík, soupeř však v závěru třetí čtvrtiny překlopil vedení na svou stranu.
„Plán byl hrát v našem tempu a stylu. Ve třetí čtvrtině nás donutili hrát v jejich tempu a zpomalilo nás to. A pak jsme znervóznili. Musíme najít cestu, jak být více konzistentní. Ale řekl jsem týmu, že bojovali a že měli v zápase hodně energie a potřebujeme být na konci kvalitnější v defenzivních a ofenzivních akcích, abychom mohli takové zápasy vyhrát. Je to další lekce v procesu,“ podotkl kouč.
Český šampion na startu závěrečné desetiminutovky otočil díky trojkám Rylicha a Ondřeje Sehnala na 57:54. Po obratu soupeře Nymburk ještě vedl po Perkinsově koši 59:58, Gran Canaria kontrovala na 64:59.
Domácím ještě dal naději 6,6 sekundy před koncem Sehnal trojkou na 64:65, ale dvěma šestkami odpověděl Brussino a Hrubanův pokus s klaksonem už cíl nenašel.
Perkins si užil osobně podařenou premiéru, chyběl mu jen týmový úspěch. „Necítil jsem moc tlaku, chtěl jsem hlavně do zápasu přinést energii, najít svoji roli v týmu a být, co nejlepší můžu. Myslím, že celkově to byl docela dobrý zápas. Hráli jsme dobře, všichni hráli dobře. Začali jsme s velkou energií. Co se týče druhé půlky, musíme zapracovat na tom se oddálit ve skóre. Na konci zápasu musíme hrát víc spolu a být schopnější zvládnout náš plán, protože v náročných momentech na tom záleží nejvíce,“ řekl.