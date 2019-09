Podaří se českým basketbalistů ještě něco neuvěřitelnějšího než doposud? Na mistrovství světa hrají s Řeckem o postup do čtvrtfinále. Vítězství by českému týmu zajistilo účast mezi nejlepšími osmi týmy bez ohledu na výsledek posledního zápasu mezi USA a Brazílií. Kdyby v něm zvítězil favorizovaný tým USA, poslala by české basketbalisty do dalších bojů dokonce i prohra s Řeckem o méně než dvanáct bodů. Přímý přenos vysílá ČT sport a web ctsport.cz.