Zapomeňte na ping-pong, nejoblíbenějším sportem Číny je basketbal. A nejen díky Mingovi

Počátky historie basketbalu v Číně sahají do konce 19. století, a tak není divu, že je v tamním regionu takovým fenoménem. Přesto by asi málokoho napadlo, že tento sport naplno pronikne do čínské kultury a že se stane absolutní jedničkou. Statistiky jsou však neúprosné a s rostoucí popularitou a vlivem NBA se zdá, že jeho pozice je prakticky neotřesitelná.