Senzace pokračuje. Čeští basketbalisté jsou ve čtvrtfinále MS, narazí na Austrálii

Český tým sice do zápasu vstoupil špatně, ale přesto v poločase vedl 33:32. Řekové pak ve druhé půli třikrát vedli o dvanáct bodů, což by pro Čechy znamenalo vyřazení, ale nápor soupeře poté zastavil nejlepší hráč NBA Janis Antetokounmpo, pro nějž po pěti osobních chybách zápas předčasně skončil. Češi navíc udrželi nervy i v dramatickém závěru a udrželi postupovou ztrátu o sedm bodů.

Češi snížili, a když při závěrečném náporu soupeře v posledních vteřinách udržel nervy na uzdě Jaromír Bohačík a proměnil pět ze šesti trestných hodů, zůstala ztráta na postupových sedmi bodech.

"Řekl jsem si před zápasem, že když budu mít důležité střely, půjdu si je užít. Byl pro nás trochu šok, jakou obranu na nás hráli. Všechno jsme chtěli vyřešit prvním pasem, ale to proti týmu jako Řecko nejde. Museli jsme se trochu víc rozhýbat, abychom našli skulinky," řekl Bohačík v rozhovoru pro ČT sport.

"Ke konci to bylo dobře zvládnuté. Prožívali jsme to na maximum. Ukázala se mentální síla týmu, že se nepoložil, i když jsme tekli o dvanáct. Bylo to nejtěžší fyzické utkání na šampionátu. Řekové skvěle bránili, ale myslím, že jsme to takticky zvládli," přidal Tomáš Satoranský.