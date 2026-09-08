Byly jsme dvakrát blízko. Mrzí to, hodnotí MS Holešinská

Ve výsledné tabulce zůstanou za vystoupením českého týmu na MS tři porážky. Hned dvakrát ale basketbalistky byly blízko tomu, aby favorizované soupeřky porazily. Právě prohry s Itálií a Čínou mrzely po posledním českém vystoupení na turnaji nejvíce křídelnici Petru Holešínskou.
„Samozřejmě je to nejlepší tým světa, a ještě k tomu situace, do které jsme se dostaly, kdy jsme vlastně hrály v podstatě o nějakou čest. Samozřejmě výsledek tomu odpovídal. Snažily jsme se do toho dát všechno, samozřejmě chyby tam byly, ale jak jsem říkala před zápasem: chtěly jsme ukázat co nejlepší tvář. A myslím si, že se nám to podařilo tak na půl,“ řekla Holešínská.
Američanky v neděli porazily Itálii po boji 55:52 a předvedly nejhorší střelecký výkon v soutěžním zápase od roku 1971. Dnes bylo od začátku vidět, že to chtějí odčinit. „Chtějí do play-off jít s trochu lepším pocitem. A samozřejmě jim to padalo líp než s Itálií, kdy vlastně nedaly skoro nic. Takže určitě to bylo něco, co jsme očekávaly,“ uvedla Holešínská. Na turnaji se jí střelecky nedařilo, průměr měla jen tři body na zápas.
„Těžko se to hodnotí. Samozřejmě člověk může mít nějaký dobrý pocit z výkonů, co jsme podaly. Vzhledem k okolnostem, bez Emmy (Čechové), bez Julči (Reisingerové), bez dvou nejlepších hráček. Zase na druhou stranu to určitě mrzí, že jsme byly tak blízko dvakrát. Můžeme se bavit o smůle, o nějakém špatném losu, o čemkoliv, ale jak se říká: na konci dne se kouká na výhry a prohry. A my jsme měly tři prohry,“ připomněla.
Mrzela ji hlavně ztráta vedení o pět bodů v závěru duelu s Čínou, protože případný úspěch mohl Češky posunout do kvalifikace o čtvrtfinále, nahrál jim výsledek dnešního duelu Číny s Itálií. „Určitě jsme nepropadly, ale myslím si, že už to byla několikátá koncovka za posledních x let, co tady jsme,“ řekla. Z toho by se měl tým hlavně poučit. „Ale jak říkáte: myslím si, že i v jakékoliv sestavě jsme ukázaly, že sem patříme a že jsme dokázaly často podávat dobré výkony,“ dodala Holešínská.