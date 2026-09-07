Basketbalistky uzavřely své působení na MS. S USA prohrály o 41 bodů

České basketbalistky odehrály svůj poslední zápas na mistrovství světa. Své vystoupení zakončily porážkou s americkým výběrem 64:105. Na turnaji prohrály všechny tři své zápasy a obsadily patnácté místo.
Prohra pro je pro Češky nejvyšší v historii na velké světové scéně a překonala výsledek s hvězdným výběrem USA 57:97 z olympijských her v Pekingu 2008. Na EuroBasketu 2023 v Tel Avivu podlehly Češky ještě vyšším rozdílem Belgii 41:84.
V českém dresu byla nejlepší střelkyní podruhé za sebou Eliška Joklová se 19 body. Za vítězky minulých čtyř MS a držitelky 11 zlatých medailí ze šampionátů si připsala také 19 bodů Breanna Stewartová.
V prvním soutěžním souboji s USA od porážky 61:88 na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 vedly jen jednou v úvodu, kdy dala první koš zápasu kapitánka Natálie Stoupalová. Potom už dominovaly Američanky: trefily první tři trojkové pokusy a vedly po necelých čtyřech minutách už 16:8.
Češky držely krok díky Joklové. Jediná zástupkyně WNBA v českém týmu, s kterou se ale dnes Minnesota rozloučila, dala sedm z úvodních 11 bodů výběru trenérky Romany Ptáčkové. Po spolupráci Caitlin Clarkové se skórující Breannou Stewartovou vedly favoritky poprvé dvouciferným rozdílem a celkově devítibodovou šňůrou posunuly náskok na 27:11.
Na začátku druhé čtvrtiny Češky poprvé v zápase dokázaly dát dva koše za sebou, Stoupalová s Julií Pospíšilovou snížily na 19:30. Američanky ale dvěma sedmibodovými sériemi, mezi nimiž dala trojku Veronika Voráčková, navýšily rozdíl už na 22 bodů.
V poločase to bylo 57:33 a hvězdný výběr tak už v polovině duelu překonal svou produkci z nedělního duelu s Itálii. V něm při utrápené výhře 55:52 zaznamenaly hráčky USA nejnižší počet bodů v soutěžním zápae od roku 1971.
Češky po pauze chvíli stahovaly ztrátu, po pěti bodech Gabriely Andělové z české strany za sebou to bylo 43:63. Ve 25. minutě si připsala Joklová už čtvrtou osobní chybu. Potom Američanky předvedly jedenáctibodovou šňůru a do konce třetí čtvrtiny vedly už o 35 bodů.
Závěrečnou desetiminutovku načala košem Voráčková, ale Američanky další pasáž ovládly 12:2 a bylo to už o 43 bodů. Pak se prosadily postupně Stoupalová, Andělová a Pospíšilová, takže snížily na 57:94. V závěru se ještě jednou dostaly Američanky do vedení o 43 bodů, trojkou snížila Kateřina Zeithammerová a poslední slovo měla jednou úspěšnou šestkou Angel Reeseová.
Česko – USA 64:105 (15:29, 33:57, 47:82)
Česko – USA 64:105 (15:29, 33:57, 47:82)
Sestava a body Česka: Joklová 19, Pospíšilová 9, Stoupalová, Voráčková po 8, G. Andělová 7 – Zeithammerová 6, Hanušová, Holešínská, Koucká po 2, Malíková 1, Fučíková, Kalná.
Nejvíce bodů USA: Stewartová 19, Reeseová 13, Collierová, Youngová po 12.
Fauly: 23:20. Trestné hody: 26/17 – 22/14. Trojky: 3:7. Doskoky: 35:55.