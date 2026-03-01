Basketbal

Basketbalisté vedli proti Slovinsku o 19 bodů, přesto v Jihlavě prohráli


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Závěr utkání kvalifikace MS Česko – Slovinsko s ohlasy
Čeští basketbalisté neudrželi vedení v utkání kvalifikace mistrovství světa se Slovinskem, v Jihlavě prohráli 84:86 a připsali si ve čtvrtém utkání skupiny H druhou porážku. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně vedli v zápase až o 19 bodů, ale nakonec nedokázali soupeři oplatit páteční vysokou porážku v Koperu 59:99. Nejlepším českým střelcem byl opět Tomáš Kyzlink, který dal tentokrát 22 bodů.

Lídr Tomáš Satoranský, který posílil tým až v Jihlavě, si připsal 15 bodů, devět asistencí a sedm doskoků. Nejlepším střelcem vítězů byl s 20 body Klemen Prepelič.

Český tým se před 5321 diváků ve vyprodané Horácké aréně ujal vedení 8:3 i díky trojkám Kyzlinka a Richarda Bálinta. Slovinci proměnili v úvodu jen tři trestné hody a ze hry se poprvé prosadil až po 126 sekundách střelou z dálky Žiga Samar.

Díky šestibodové šňůře, o kterou se postarali Kyzlink se Satoranským, vedli domácí už o osm bodů. Potom sice dali Slovinci poprvé dva koše za sebou, ale sedmibodovou sérií odskočil Bartoňův výběr už na 21:10. Slovinci díky koši Luky Ščuky a trojkám Žaka Smrekara a Prepeliče zkorigovali na 21:22.

Povedený vstup Čechů do odvety se Slovinci
Na přelomu první a druhé čtvrtiny Češi natáhli patnáctibodovou šňůru a byl z toho náskok 37:21. Sérii zastavil až Gregor Hrovat, ale po koších Satoranského a Martina Kříže, který navíc proměnil i šestku, už to bylo o 19 bodů. Na takový rozdíl se dostali domácí ve druhé čtvrtině ještě dvakrát. Slovinci se snažili zkorigovat, ale po trojce Vojtěcha Hrubana byl v poločase stav 54:36.

Na začátku druhého poločasu odpověděl na koš Roka Radoviče svou čtvrtou trojkou v zápase Kyzlink a počtvrté to bylo o 19 bodů. Slovinci ale následnou pasáž ovládli 16:1 a ztráceli jen čtyři body. Češi dali ve třetí čtvrtině jen devět bodů, z nichž sedm vstřelil Kyzlink, a Slovinci díky pěti bodům Samara v řadě vyrovnali na 63:63.

Závěr třetí čtvrtiny a vyrovnání Slovinců
A po trojce Urbana Krofliče hosté poprvé vedli. Po snížení Hrubana přidal další trefu z perimetru Samar. Ve 32. minutě se vyfauloval Martin Kříž, který v pátek v Koperu chyběl kvůli zranění.

Po koši Martina Krampelje a trojce Krofliče vedli Slovinci už 76:69. Češi mohli snížit z trestných hodů, ale proměnili jen tři ze šesti. Přesto Samoura upravil na 74:76.

Potom Luboš Kovář čtyřmi z pěti šestek vyrovnal na 78:78, ale Slovinci opět odskočili po trojce Prepeliče a koši Krofliče. Naději ještě dala českému týmu Kyzlinkova trojka 19 sekund před koncem na 84:85.

Záznam utkání kvalifikace MS Česko – Slovinsko
Prepelič vzápětí proměnil jen jednu ze dvou šestek, ale Češi odpovědět nedokázali. Závěrečný nájezd Satoranského změnu skóre nepřinesl.

V poločase se při slavnostním ceremoniálu dočkali ocenění bývalí reprezentanti Jaromír Bohačík, David Jelínek, Lukáš Palyza a Tomáš Vyoral.

Poslední dva zápasy ve skupině čekají český tým 3. července ve Švédsku a o tři dny později doma s Estonskem.

Vyoral, Bohačík, Jelínek a Palyza o konci v reprezentaci
Kvalifikace MS basketbalistů 2027 – 4. kolo:

Česko – Slovinsko 84:86 (27:21, 54:36, 63:63)

Sestava a body Česka: Kyzlink 22, Satoranský 15, Peterka 4, Bálint 5, Kovář 6 – Hruban 10, Samoura 11, Kříž 3, Sýkora 3, Zídek 5.

Nejvíce bodů Slovinska: Prepelič 20, Samar 15, Kroflič 14.

Fauly: 28:28. Trestné hody: 29/22 – 29/23. Trojky: 12:11. Doskoky: 37:37.

Estonsko – Švédsko 69:79 (22:23, 38:38, 55:51).

