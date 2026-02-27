Čeští basketbalisté ve svém třetím utkání kvalifikace mistrovství světa neuspěli. Na domácí Slovince v Koperu nestačili. Soupeři, který měl navrch po celý zápas, ale zcela dominoval posledním dvěma čtvrtinám, podlehli 59:99.
AKTUALIZUJEMESlovinci si z českých basketbalistů mnoho nedělali. Vyhráli o čtyřicet bodů
Porážce nezabránil ani osmnácti body Tomáš Kyzlink, nejlepším střelcem zápasu byl s devatenácti body domácí Žiga Samar. V neděli přivítají svěřenci trenéra Luboše Bartoně Slovince doma v Jihlavě od 18:00.
Češi se museli obejít na rozehrávce bez Tomáše Satoranského i zraněného Ondřeje Sehnala a chyběli také pivoti James Kárník a Martin Kříž, který byl v kádru v přípravě, ale neodcestoval do Koperu ze zdravotních důvodů. Do zápasové dvanáctky se nevešli Ondřej Švec a Kevin Týml, který si tak bude muset počkat na debut v národním týmu.
Na úvodní koš Gregora Hrovata odpověděl Martin Peterka, ale Češi potom tři a půl minuty neskórovali a Slovinci natáhli sedmibodovou šňůru, kterou přerušil až Kyzlink. Domácí unikli do vedení 13:6, ale pak proměnil první trojku hostů Ondřej Hanzlík a hned na něj navázal Richard Bálint, jenž další trefou z perimetru snížil na 15:16. Po rychlém protiútoku Žaka Smekara zakončeném dunkem s klaksonem Slovinci po první čtvrtině vedli 20:16.
V úvodu druhé části domácí díky šesti šestkám odskočili na 26:18, trojkou snížil Kyzlink. Mezitím ve 23. minutě přišel český tým o pivota Martina Svobodu, který odkulhal ze hřiště za pomoci spoluhráčů. Slovinci unikli čtyřikrát už do devítibodového vedení. David Böhm trojkou snížil, jenže po dvou trestných hodech Roka Radoviče šli domácí do poločasu s vedením 44:36.
Po pauze po trojce Urbana Krofliče byl poprvé rozdíl dvouciferný a Samar pěti body v řadě zvýšil už na 52:36. Náskok Slovinců narůstal díky střelbě z dálky. Samar přidal z perimetrů další dvě trefy, doplnili jej opět Kroflič, Alen Omič, Luka Ščuka a Robert Jurkovič, který navíc dvěma šestkami poslal v závěru třetí čtvrtiny domácí do vedení už o 25 bodů.
V poslední desetiminutovce proměnil sice první koš Patrick Samoura, ale Češi v ní dali dohromady jen devět bodů. Na druhé straně se sedmnáctiletý Stefan Joksimovič předvedl třemi trojkami za sebou. S chutí hrající Slovinci před koncem navýšili rozdíl už na 43 bodů, výsledek upravil třemi body Jan Zídek.
Utkání Česko – Slovinsko 99:59 (20:16, 44:36, 75:50)
Nejvíce bodů Slovinska: Samar 19, Hrovat 17, Joksimovič 15.
Sestava a body Česka: Bálint 10, Peterka 7, Sýkora 2, Hruban, Martin Svoboda – Kyzlink 18, Böhm 7, Hanzlík 3, Kovář 2, Zídek 6, Samoura 4, Rylich.
Fauly: 22:22. Trestné hody: 24/21 – 20/11. Trojky: 16:8. Doskoky: 42:40.