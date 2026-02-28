Basketbal

Satoranský posílí českým tým na další utkání se Slovinci


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, Česká basketbalová federace

Lídr basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský doplní český tým v kvalifikaci mistrovství světa a nastoupí v nedělním utkání proti Slovinsku v Jihlavě. Přímý přenos utkání sledujte v neděli od 17:55 na ČT sport a ČT sport Plus.

V pátek v Koperu proti stejnému soupeři čtyřiatřicetiletý rozehrávač chyběl a svěřenci Luboše Bartoně utrpěli vysokou porážku 59:99.

Na podzim Satoranský odehrál v úvodu kvalifikace vítězné zápasy v Praze se Švédskem (97:80) a v Tallinnu Estonsku (97:92).

„Domluva byla od začátku jasně postavená, že vzhledem k jeho zatížení a dalším okolnostem se bavíme pouze o domácím utkání v Jihlavě. Tomášovi jsme já i celý tým moc vděční za jeho přístup a touhu reprezentovat i v další extrémně náročné sezoně,“ řekl generální manažer národního týmu Jiří Welsch.

„K definitivnímu potvrzení došlo ve čtvrtek po euroligovém zápase v Boloni. Tomáš v pátek večer nasedl do letadla a přiletěl do Česka. K týmu se připojí v sobotu v Jihlavě, aby mohl absolvovat už předzápasový trénink,“ dodal.

Satoranský nedávno laboroval s potížemi se zády, kvůli kterým nedohrál 6. února ligový duel s Baskonií. Následně vynechal dva zápasy ve španělské lize a jedno utkání v Evropské lize. Do hry se vrátil minulý pátek ve čtvrtfinále Španělského poháru proti Murcii. Ve středu hrál Evropskou ligu v Boloni.

Při úspěšném startu do kvalifikace proti Švédsku byl nejlepším střelcem týmu s 16 body. V Estonsku opět kraloval s 18 body a navíc 16 asistencemi překonal kvalifikační rekord, který vytvořil předtím Praze Švéd Ludde Hakanson (15).

Welsch se setkal se Satoranským ve čtvrtek 12. února v Barceloně. „V tu chvíli byl mimo hru, netrénoval a podstupoval intenzivní léčbu. Věděli jsme, že pokud přijede, bude to rozhodnutí na poslední chvíli podle aktuálního zdravotního stavu,“ uvedl Welsch.

Satoranského spoluhráč z Barcelony pivot Jan Veselý v nominaci chybí, za národní tým nastoupil naposledy na EuroBasketu v roce 2022 v Praze a Berlín.

