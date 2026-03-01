Basketbalová reprezentace se v nové Horácké areně v Jihlavě pokusí v odvetném utkání kvalifikace mistrovství světa oplatit Slovinsku páteční výprask v Koperu 59:99. Richard Bálint, který byl s deseti body druhým nejlepším českým střelcem, doufá, že se tým předvede v jiném světle a vrátí se k výkonům z podzimních vítězných zápasů se Švédskem a v Estonsku. Hodně by k tomu měl pomoci i Tomáš Satoranský, který bude k dispozici. Přímý přenos utkání sledujte od 17:55 na ČT sport a ČT sport Plus.
Basketbalisté se v jihlavské odvetě pokusí vrátit Slovincům páteční porážku
Bálint při absencích Ondřeje Sehnala a Satoranského alternoval na rozehrávce. S téměř 21 minutami na palubovce byl v pátek čtvrtým nejvytíženějším českým hráčem. Ve druhém poločase se ale už střelecky neprosadil.
„Saty je určitě rozdílový hráč. Všichni to vnímáme. Je to taky náš největší lídr, takže určitě přinese potřebný klid. A když bude hrát, tak si myslím, že doma to bude diametrálně odlišný zápas. V to bych ale doufal i v případě, že by nastoupit nemohl,“ řekl Bálint.
„První půlku jsme celkově jako tým měli o hodně lepší. Ono když se v obraně nedostane dvacet bodů v kuse z trojek, nebo kolik to bylo, tak se hraje o dost líp. I v útoku jsme fungovali víc spolu, to je taky klíčové. Trochu se v útoku uklidnit a víc si míč pustit, nebýt tolik zbrklí. To jde taky částečně za mnou,“ uvedl Bálint. „Měli jsme být ve druhém poločase agresivnější, i já. V takových momentech musím týmu víc pomoct a snažit se vytvořit na hřišti větší klid i pro ostatní,“ řekl hráč bundesligového Bambergu, jehož předčil v českém týmu jen Tomáš Kyzlink s 18 body.
Bálintovi nepřipadalo, že by si jej soupeři začali v průběhu zápasu víc všímat. „Spíš celý ten poločas tam byla naše určitá zbrklost a velká uvolněnost Slovinců, když se začali trefovat. Bylo to jedno s druhým. Já se k tomu míči až tak nedostával, a když ano, nebyla to pozice, ze které bych mohl skórovat nebo něco vytvořit. Musím se na ty situace podívat, projít si je a zapracovat na zlepšení,“ uvedl.
Velkým rozdílem v zápase podle něj byla úspěšnost ve střelbě. „Jak se Slovinci dostali na koně, tak jim padlo všechno. A nám naopak nepadlo nic, ať už z šestek, zpod koše nebo z trojek. V dalších věcech si nemyslím, že by byl takový rozdíl, aby to skončilo o čtyřicet. My si spíš nedávali pozor na to, co dělají určití hráči. Od střelců jsme trochu víc odstupovali a u nestřelců jsme byli zase trochu blíž,“ konstatoval Bálint.
Věří, že nedělní zápas bude mít jiný průběh. „Musíme hrát čtyřicet minut. Dvacet minut jsme v Koperu odehráli celkem dobře a vyrovnaně. Z toho musíme čerpat, což bude klíč. Tlačit na Slovince, jít do koncovky a tam to zkusit urvat. Musíme se podívat na to, za kterými hráči chodit při clonách spodem, když jsou to spíš nestřelci, a u kterých musíme být natěsno, když jsou naopak střelci. Nás ale v pátek poslalo do kolen i to, že Samar trefil asi tři trojky po sobě, i když to není úplně střelec,“ dodal Bálint.
Satoranský: Evropská kvalifikační okna se rozhodují agresivitou
Satoranský nedávno laboroval s potížemi se zády, kvůli kterým nedohrál 6. února ligový duel s Baskonií. Následně vynechal dva zápasy ve španělské lize a jedno utkání v Evropské lize. Do hry se vrátil minulý v pátek ve čtvrtfinále Španělského poháru proti Murcii. Ve středu hrál Evropskou ligu v Boloni.
Nevydařený zápas v Koperu neviděl, protože se letecky přesouval z Barcelony. „Když jsem přistál, tak jsem se podíval na ten nehezký výsledek. Teď je ale důležité se z toho oklepat. Rozdíl není určitě 40 bodů. Doufám, že můžu klukům dodat klid do hry a oni můžou hrát jiné role, které jim víc vyhovují,“ řekl po večerním tréninku.
„Určitě budeme muset zlepšit obranu trojek, která ve druhém poločase nefungovala. Pak to bude o čtení hry a musíme se vyrovnat Slovincům v agresivitě. Tahle evropská kvalifikační okna se rozhodují agresivitou. Je potřeba velká bojovnost. Věřím, že tohle se nám podaří zlepšit tady před naplněnou halou,“ doplnil Satoranský.