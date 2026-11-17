Třetí prohra v řadě značně zkomplikovala postupové ambice na mistrovství Evropy českým basketbalistkám. Reprezentantky nezvládly v kvalifikaci ani domácí duel s Bulharkami, kterým podlehly 53:56. Nejlepší českou střelkyní byla Petra Holešínská s 15 body.
V bulharském týmu dosáhla na double double za 17 bodů a 21 doskoků Steph Kostowiczová. Češky doplatily na pasáž bez jediného bodu 0–17 ve třetí čtvrtině. „To je absolutní hloupost, co jsme byli schopni jim nabídnout. Za první poločas jsme ztratili šest míčů a potom ve třetí čtvrtině jsme v úseku udělali sedm ztrát během asi tří minut. Dostali jsme se z dobrého výsledku sami pod obrovský tlak a úspěšnost střelby s námi vůbec nehrála. Tyto malé věci potom na konci rozhodly,“ hodnotil trenér Martin Bašta.
Jeho svěřenkyně podlehly minulý týden v úterý v Oviedu favorizovanému Španělsku 71:73 a v sobotu na Královce i Chorvatsku (69:82). V únoru čekají český tým odvety doma se Španělskem, v Chorvatsku a v Bulharsku. Ani tři výhry mu však na postup nemusí stačit. „Šance samozřejmě stále žije a jsme si toho vědomi, ale myslím si, že pokud chceme hrát mistrovství Evropy a potom i nějaké další turnaje, tak se musí hodně věcí změnit,“ uvedla Holešínská.
Českou hymnu před zápasem zazpívala symbolicky v 17:11 v den oslav Dne boje za svobodu a demokracii bývalá reprezentantka a vicemistryně světa z domácího MS v roce 2010 Kateřina Suchanová. V poločase při ceremoniálu zatloukly poslední hřebík za reprezentační kariérou Renáta Březinová, Alena Hanušová a Petra Záplatová.
Do bulharské sestavy se oproti duelům s Chorvatskem (91:74) a Španělskem (64:85) zařadila místo Khaalie Hillsmanové jiná naturalizovaná Američanka a bývalá hráčka Žabin Brno Kostowiczová, která hrála v utkání klíčovou roli.
Češkám se povedl před 1415 diváky začátek a i díky pěti bodům kapitánky Natálie Stoupalové vedly 7:0. Sérii domácích přerušila až trojkou po třech minutách a 25 sekundách Radostina Christovová-Dimitrovová. Baštův tým ale čekal na další koš téměř tři minuty. Bulharky snížily na 6:7 a navíc za tu dobu neproměnily tři trestné hody. Po trojce Julie Pospíšilové opět Češky čekaly na další trefu čtyři a půl minuty, než s klaksonem konce první čtvrtiny zařídila z nerozhodného stavu vedení 12:10 Petra Malíková.
Díky trojce Holešínské a košům Elišky Joklové a Veroniky Voráčkové natáhly domácí šňůru na devět bodů a vedly 19:10. Bulharky snížily na 16:19, ale potom se trefila podruhé z dálky Holešínská a za dva body zamířila přesně Malíková. Krátce před poločasem Češky získaly už desetibodový náskok, ale stav ještě upravila Kostowiczová na 22:30.
V druhé půli se prosadila dvakrát Kateřina Kalná a po průniku Joklové přes celé hřiště už měl český tým nejvyšší náskok v utkání o 12 bodů. Jenže po dvou šestkách Stoupalové čekal Baštův výběr osm minut a 18 sekund na koš a Bulharky sedmnáctibodovou sérií otočily na 44:38.
Až na startu poslední čtvrtiny prolomila bodový půst trefou z dálky Holešínská a dalším košem se pak spolu s Malíkovou podílely na obratu na 45:44. Po odpovědi Kostowiczové ještě vrátila Češkám náskok po šestce Holešínské Kalná, ale Bulharky sedmibodovou šňůrou otočily na 53:48. Holešínská ještě 21 sekund před koncem vykřesala naději snížením na 53:55, Bulharky však výhru uhájily a jednou šestkou je ještě uklidnila Christovová-Dimitrovová. Poslední střela Holešínské už nevyšla.
Kvalifikace ME basketbalistek
Kvalifikace ME basketbalistek
Česko – Bulharsko 53:56 (12:10, 30:22, 38:44)
Sestava a body Česka: Kalná 9, Joklová 8, Stoupalová 7, Pospíšilová 3, Voráčková 2 – Holešínská 15, Malíková 8, Zeithammerová 1, Koucká, Šotolová.
Nejvíce bodů Bulharska: Kostowiczová 17, Christovová 14, Ivanovová 13.
Fauly: 20:20. Trestné hody: 14/6 – 20/13. Trojky: 5:5. Doskoky: 39:50.