Basketbalistky byly blízko senzace, nakonec ve Španělsku prohrály o dva body

České basketbalistky bojovaly na úvod kvalifikace mistrovství Evropy o senzační vítězství nad Španělskem, ale nakonec v Oviedu prohrály 71:73.
Svěřenkyně dočasného hlavního kouče Martina Bašty, jenž nahradil Romanu Ptáčkovou, v konfrontaci s bronzovými medailistkami ze zářijového mistrovství světa v Berlíně a úřadujícími vicemistryněmi Evropy dlouho ztrácely, ale i díky vynikající úspěšnosti střelby za tři body šly do závěrečné čtvrtiny za vyrovnaného stavu 57:57.
Tři minuty před koncem měly slibné vedení 67:61 a byly blízko prvnímu triumfu na španělské půdě. O svůj nejvyšší náskok však nakonec v dramatické koncovce přišly.
Se Španělskem se Češky utkaly poprvé od loňského čtvrtfinále EuroBasketu v Pireu, kde pozdějším vicemistryním Evropy podlehly 81:88. V dnešním souboji proti velkým favoritkám se musely obejít bez několika opor.
Po úvodní pětiminutovce bylo skóre vyrovnané 11:11, ale Španělky utekly do první přestávky na 20:11. Když jim pak vyšel i nástup do druhé čtvrtiny a odskočily až na rozdíl 13 bodů, zdálo se, že mají otěže zápasu pevně v rukách a bez větších potíží roli favoritek potvrdí.
Češky však nerezignovaly a postupně se nadšeným a bojovným výkonem dostávaly zpátky do hry. V poločase už byl rozdíl jen sedmibodový, ve třetí čtvrtině ho národní tým úplně smazal, když ji vyhrál 21:14. Mohla za to i tříbodová střela Malíkové téměř z poloviny hřiště.
Výrazný podíl na stíhací jízdě měla Holešínská, která si připsala celkem 16 bodů. České basketbalistky si pomáhaly trojkami, v utkání jich proměnily devět z 18 pokusů. Mrzet je naopak musí jen čtyři úspěšné trestné hody z devíti.
V závěrečné čtvrtině měly Češky dlouho navrch a dostaly Španělky pod tlak. Za stavu 71:67 mohly jít do trháku, trojkový pokus Stoupalové z dobré pozice však vypadl z obroučky.
S 18 body nejlepší střelkyně zápasu Martínová naopak vzápětí zpoza tříbodového oblouku zacílila přesně a přiblížila Španělky na jediný bod. Araujová je pak dostala do vedení, Martínová proměnila druhou šestku a Češky zakončily poslední útok ztrátou.
Oproti minulým kvalifikacím se třemi okny se dvěma zápasy jsou tentokrát jen dvě se třemi duely. Dalšími soupeřkami českého týmu budou v sobotu doma Chorvatky a pak 17. listopadu opět v Praze na Královce Bulharky. Na EuroBasket postoupí první dva celky ze skupiny.