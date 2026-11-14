Po nadějném výkonu sprcha. Basketbalistky podlehly doma Chorvatkám o 13 bodů

České basketbalistky po úterní těsné porážce s favorizovaným Španělskem usilovaly o první úspěch v kvalifikaci o mistrovství Evropy, ale důležitý zápas proti Chorvatsku se jim nevydařil. Soupeřky dominovaly zejména na doskoku a vypracovaly si dvacetibodový náskok. Svěřenkyně Martina Bašty až v závěru snížily na 69:82 a v tabulce skupiny J jsou bez výhry na posledním čtvrtém místě.
Češkám nepomohlo ani 19 bodů Veroniky Voráčkové. Po 13 bodech daly Eliška Joklová a Petra Holešínská. Chorvatky střelecky táhla autorka 20 bodů Ana-Marija Begičová, její spoluhráčka Khadijiah Caveová zaznamenala s 16 body a 18 doskoky double double.
Podle křídelnice Petry Holešínské českému výběru nefungovala obrana. „Dostat 48 bodů v poločase od Chorvatska určitě není něco, čím bychom se chtěly prezentovat. Tenhle tým vždycky vycházel z obrany. Hrály jsme tam hodně individuálně a nepomáhaly jsme si. Ta individualita se přenášela hodně do útoku. Nepůjčovaly jsme si balon jako v tom prvním zápase. A samozřejmě další faktor – jim padlo a nám nepadlo. Ale myslím si, že je to o nás,“ řekla Holešínská.
Češky vedly v utkání jen dvě a půl minuty v první čtvrtině. Po dvoubodové trefě Voráčkové měly naposledy náskok 14:13. Poté vrátila soupeřky do vedení Ivana Dojkičová, která třemi úspěšnými trestnými hody uzavřela první čtvrtinu. Chorvatky ji vyhrály 24:19.
Ve druhé čtvrtině náskok hostů poprvé vystoupal na dvojciferný rozdíl. Od stavu 21:31 inkasovaly Češky dalších osm bodů v řadě a manko později narostlo po trefě Caveové na 46:26. Do kabin šly Češky se ztrátou 15 bodů.
Po návratu Chorvatky vývoj utkání kontrolovaly. Jejich náskok znovu několikrát dosáhl dvaceti a více bodů. Nic na tom nezměnil ani přínos Voráčkové, která ve třetí čtvrtině dala sedm bodů.
V závěrečné desetiminutovce Baštův výběr za podpory fanoušků nakonec skóre korigoval. Po trefě Holešínské se dotáhl na 67:79, nakonec prohrál o 13 bodů.
„Věděly jsme, že jsou to horké hlavy, které když se dostanou na začátku do zápasu, tak je bude hodně těžké zastavovat. Hrají v podstatě na pět hráček, které daly dvouciferný počet bodů. My jsme se s nimi nedokázaly nějak srovnat, i když máme širší rotaci. Nezvládly jsme to,“ uvedla Holešínská.
Česko – Chorvatsko 69:82 (19:24, 33:48, 49:65)
Česko – Chorvatsko 69:82 (19:24, 33:48, 49:65)
Sestava a body Česka: Voráčková 19, Stoupalová 8, Malíková, Pospíšilová, Šotolová po 2 – Holešínská, Joklová po 13, Zeithammerová 7, Kalná 3, Koucká, Svatoňová.
Nejvíce bodů Chorvatska: Begičová 20, Caveová 16, Lazičová 12.
Fauly: 25:18. Trestné hody: 16/13 – 26/16. Trojky: 6:8. Doskoky: 34:50.