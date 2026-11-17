Pravděpodobně klíčový zápas čeká české basketbalistky v kvalifikaci o mistrovství Evropy. V Praze na Královce se střetnou s Bulharskem a po porážkách se Španělskem (71:73) a s Chorvatskem (69:82) potřebují svěřenkyně trenéra Martina Bašty zabrat. Přímý přenos utkání sledujte na ČT2 a ČT sport Plus od 17:05.
„Vzhledem k postupové matematice nás čeká velmi klíčový souboj, protože ze skupiny postupují jen dva a Bulharky na domácí půdě porazily Chorvatky. Musíme si dát pozor na dvě hráčky, které se starají o nejvíce bodů. To je ve vnitřním prostoru Hillsmanová a zvenku skórující Christovová,“ řekl asistent kouče Adam Konvalinka.
Bulharky ve středu doma porazily Chorvatky 91:74 a v sobotu opět v Samokově podlehly Španělkám 64:85. Tahounkami v úspěšném duelu byly Borislava Christovová s 28 body a Khaalia Hillsmanová s 24 body a devíti doskoky. Při prohře byla opět nejlepší střelkyní týmu Christovová s 15 body, Hillsmanová zaznamenala double double za 13 bodů a 11 doskoků.
„Celkově se prezentují takovým nepříjemným a agresivním stylem, ale stejně jako v zápase, který jsme doma prohráli s Chorvatskem, si troufám tvrdit, že to bude o nás. O našem nastavení a o tom, jak do zápasu vstoupíme a s jakou energií budeme udávat tempo,“ řekl Konvalinka. „Protože jestli podlehneme soupeřově hře, tak si myslím, že budeme mít velké problémy. Ale pokud se nám podaří vstoupit do zápasu aktivně a agresivně, tak myslím, že je v našich silách urvat potřebné vítězství a do února si schovat nadějnou pozici na pokračování v kvalifikaci,“ doplnil.
V únoru čekají Češky odvety doma se Španělskem a v Chorvatsku a Bulharsku. Úterní pražský souboj označila za klíčový i křídelnice či pivotka Julie Pospíšilová. „Porážkou s Chorvatskem jsme si zkomplikovaly naši pozici do dalšího reprezentačního okna. Doufám, že jsme se sobotním zápasem ponaučily. Proto do toho zápasu dáme úplně všechno. Pokud chceme mít nějakou šanci bojovat pořád o dvě postupové pozice, tak je musíme porazit,“ burcovala.
Tým se připravuje na obranu Christovové s Hillsmanovou. „Jsou to dvě klíčové hráčky, takže se budeme muset na ně soustředit a nenechat je hrát jejich hru. Víme, že bulharský tým je velmi konkurenceschopný, takže do utkání musíme vkročit soustředěně a hrát svoji hru. Budeme bojovat co nejvíc,“ doplnila Pospíšilová.
Českou hymnu před zápasem zazpívá bývalá reprezentantka a vicemistryně světa z domácího MS v roce 2010 Kateřina Suchanová. Zazní přesně v 17:11 a bude symbolizovat oslavy Dne boje za svobodu a demokracii. Evropský šampionát se uskuteční v červnu v Belgii, Finsku, Litvě a Švédsku.
Přečtěte si také