Knicks porazili Cleveland i ve třetím duelu a jsou zápas od postupu do finále

Basketbalisté New York Knicks vyhráli na palubovce Clevelandu 121:108 a ve finále Východní konference vedou 3:0 na zápasy. Knicks si připsali desátý triumf v play-off v řadě, což se jim povedlo poprvé v historii klubu. Jediné vítězství je dělí od postupu do finále, které by si zahráli poprvé od roku 1999 a pošesté v historii.
V minulosti na dvouciferný počet výher v řadě dosáhlo v play-off devět klubů a pět z nich následně získalo titul. Pokud chce Cleveland zabránit soupeři v postupu, musí jako první tým v historii otočit sérii ze stavu 0:3.
„Vždy jsme cítili, že tento náš tým nemá limity. Daří se nám dobře přizpůsobovat podle vývoje utkání a dělat úpravy v naší hře. Každý hraje to, co tým potřebuje,“ uvedl Karl Anthony-Towns, který k výhře přispěl 13 body, 8 doskoky a 7 asistencemi. Nejlepším střelcem Knicks byl Jalen Brunson s 30 body, Mikal Bridges přidal 22 a OG Anunoby 21 bodů.
„Naší výhodou je, že hrajeme jako tým. Každý dostane míč a každý něčím přispěje. Rozhodně mě nepřekvapuje, že se nám daří, protože jsou tu opravdu dobří hráči. Ale náš cíl je stále ještě daleko,“ dodal Josh Hart, autor 12 bodů a 9 doskoků.
New York vyhrál první čtvrtinu o deset bodů. Ve druhé části sice Cleveland na chvíli srovnal, ale vzápětí Knicks znovu odskočili a po většinu utkání si hlídali náskok kolem deseti bodů.
Klíčová pasáž přišla devět minut před koncem, kdy se Cavaliers snažili ztrátu dohnat, ale za hosty trefil tři trojky po sobě Landry Shamet a udržel dvouciferné vedení, které už si New York pohlídal.
Za Cleveland dal 24 bodů Evan Mobley, Donovan Mitchell přidal 23 a James Harden 19. Na týmu ale byla patrná únava, jelikož obě série s Torontem a Detroitem odehráli Cavaliers na sedm zápasů a za poslední měsíc tedy nastupují k utkání každý druhý den.
„Ale hrajeme o finále, takže teď není čas na výmluvy. Jsme zády ke zdi a to nejlepší, co teď můžeme udělat, je přijít jako tým a bojovat. Krok po kroku, zápas po zápase,“ prohlásil Mobley.