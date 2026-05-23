Basketbalisté Oklahoma City zvítězili ve třetím semifinále NBA v hale San Antonia 123:108 a ujali se v sérii vedení 2:1 na zápasy. Thunder přitom vstoupili do utkání špatně a brzy prohrávali 0:15. Hlavní hvězdou při obratu byl Shai Gilgeous-Alexander, který zaznamenal 26 bodů a 12 asistencí, blýskli se ale také náhradníci.
Hosté se po nepovedeném vstupu do zápasu rychle vzpamatovali a po první čtvrtině prohrávali už jen 26:31 a hned na začátku druhé části po dvou trojkách poprvé v zápase vedli. Do zápasu se vrátili zejména během pasáže, kdy držitel ocenění pro nejlépe bránícího hráče ligy Victor Wembanyama odpočíval na lavičce.
„Vlétli na nás. První domácí zápas (v sérii), s diváky v zádech, byli natěšení...“ řekl Gilgeous-Alexander. „Na začátku jsme nepodali nejlepší výkon, ale nic s tím nenaděláme. Je to za námi. Mohli jsme se jedině soustředit na každou další akci, a to jsme učinili,“ konstatoval hvězdný rozehrávač.
Už na konci druhé dvanáctiminutovky Thunder definitivně převzali kontrolu nad utkáním a výrazně jim pomohla lavička, která v zápase přehrála náhradníky Spurs drtivě 76:23. Jared McCain byl s 24 body druhým nejlepším střelcem Oklahomy, Jaylin Williams přidal 18 a Alex Caruso 15 bodů. „Máme skvělý tým, říkáme to celý rok a nyní to ukazujeme na té nejvyšší úrovni. Víme čeho jsme schopni,“ doplnil Gilgeous-Alexander.
Utkání provázely i vyhrocené momenty. Ve třetí čtvrtině skončil po tvrdém zákroku na zemi domácí Stephon Castle, po následné potyčce dostali technické chyby jeho spoluhráč Ajay Mitchell a Devin Vassell. „Dnes večer šlo hlavně o to zvládnout detaily. Šli jsme do zápasu s vědomím, že to bude fyzické. Hrajeme u nich doma, je tu hlučno, ale dokázali jsme ustát ten tlak a odvedli jsme v tom skvělou práci,“ zhodnotil zápas McCain.
Spurs vedl Wembanyama s 26 body, Vassell přidal 20 a De'Aron Fox při debutu v sérii po zranění kotníku zaznamenal 15 bodů. „Je to moje první play-off. Pro mnohé z nás je první. Samozřejmě to je a bude náročné a dalo se to očekávat, ale teď se ukáže, co v nás je,“ řekl Wembanyama.
Finále Západní konference play-off NBA – 3. zápas
San Antonio – Oklahoma City 108:123 (stav série 1:2)