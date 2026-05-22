Basketbalisté New Yorku porazili 109:93 Cleveland a v semifinále NBA po dvou domácích zápasech v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0. Největší podíl na výhře měl Josh Hart, který s 26 body předvedl životní výkon v play-off.
New York o vítězství rozhodl sérií 18:0 ve třetím dějství. K úspěchu ho vedle Harta dovedli také Jalen Brunson s 19 body a 14 asistencemi, double double zaznamenal i Karl Anthony Towns s 18 body a 13 doskoky.
„Josh předvedl neskutečný výkon,“ řekl trenér New Yorku Mike Brown, jehož tým v probíhajícím play-off vyhrál devátý zápas za sebou a může pomýšlet na první finálovou účast od roku 1999.
„My to ale bereme tak, jako by to bylo 0:0. Musíme vyhrát další zápas, který je pro nás ten nejdůležitější v sezoně,“ řekl Towns. „Jsme hladoví a moc dobře víme, že v play-off nesmíte podlehnout uspokojení,“ dodal.
Cleveland, který v předchozím zápase v New Yorku promarnil vedení o 22 bodů, tak stejně jako ve čtvrtfinále s Detroitem ztratil úvodní dva duely. Sérii Cavaliers nakonec rozhodli v sedmém utkání.
„Nemusíme mít hlavy dole. Využili domácího prostředí, to už jsme zažili,“ uvedl Donovan Mitchell, který byl s 26 body nejlepším střelcem Clevelandu. „Už jsme hráli sedmý zápas, takže ztráta 0:2 nás nemůže moc rozhodit,“ dodal.
James Harden přidal 18 bodů a Jarrett Allen zaznamenal 13 bodů a 10 doskoků. Jinak se Clevelandu střelecky moc nedařilo a úspěšnost měl necelých 39 procent. „Když nedáváte koše, dostáváte vlastní obranu pod obrovský tlak,“ řekl Harden.
Finále Východní konference play-off NBA – 2. zápas
New York – Cleveland 109:93 (stav série 2:0)