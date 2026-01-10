Dva dny po postupu do osmifinálové části Ligy mistrů porazili basketbalisté Nymburka v 21. kole domácí soutěže Ústí nad Labem 89:60. Nad Slunetou si už jistý vítěz základní části připsal dvacátou výhru, ve své hale zvítězili dvacetinásobní čeští šampioni v 56. ligovém utkání v řadě.
I bez Bohačíka a Rice a po zápase s Heidelbergem slaví Nymburk 20. ligovou výhru
Nymburk si poradil i bez svého nejlepšího střelce Rice a hrdiny čtvrtečního zápasu s Heidelbergem Bohačíka. Neomylnou střelbou přispěl k vítězství Lawrence, který proměnil všech sedm střel z pole včetně jedné trojky a nasbíral 15 bodů. Za Ústí, které na nymburské palubovce vyhrálo pouze jednou v roce 2001, dali po 12 bodech Vyoral a Pecka. Pecháček měl double double za 11 bodů a 11 doskoků.
Nymburský trenér Oren Amiel očekával pomalejší rozjezd vzhledem k náročnému programu i cestování. „Byl jsem nakonec velmi překvapený závěrem druhé a začátkem třetí čtvrtiny. Bavili jsme se o tom, že lidé se na nás přišli podívat a nikoho nezajímá náš náročný program nebo cokoliv jiného. Jsme tu od toho, abychom hráli. A kluci odvedli dobrou práci, zvedli se a našli v sobě dobrou energii,“ řekl.
Jeho kolega Tomáš Reimer z Ústí nad Labem připomněl, že v domácí soutěži Nymburk ční nad ostatními. „Ono je možná těžké někdy po sérii dobrých výsledků jet do Nymburka, protože hráči si myslí, že to půjde samo. A Nymburk je někde jinde. Ukazuje to hlavně kolonka ztrát, kde prostě nemůžete s dvaadvaceti ztrátami vyhrát proti nikomu, natož proti Nymburku. Nedostávali jsme se ani do trestných hodů. Takže je to určitě vystřízlivění,“ hodnotil.
Potřetí za sebou vyhrály Pardubice, které si jasným vítězstvím nad výrazně oslabeným Pískem 118:85 upevnily třetí místo. Rozehrávač Bryant se podílel na úspěchu 27 body. Sršni, kteří už mají také jistou účast v nadstavbové skupině A1, utrpěli čtvrtou ligovou porážku v řadě. Z toho potřetí inkasovali přes sto bodů. K tomu ve středu podlehli v Českém poháru Ústí nad Labem rovněž vysoko 69:117.
„Já už jsem jenom vděčný, že se nikomu nic nestalo. V tomhle složení na nejlepší české týmy prostě nemáme,“ řekl v rozhovoru s TVCOM písecký kouč Jan Čech, který dlouhodobě postrádá klíčového hráče Sýkoru, několikátý zápas vynechal další rozehrávač Šurý a ze sestavy vypadl také Karlovský. Brzy by se však měli vrátit.
Po pěti výhrách za sebou neuspělo Brno, které prohrálo 50:72 na palubovce Olomoucka. Hosté od začátku ztráceli a o šanci na výhru je definitivně připravilo třetí dějství, které prohráli o deset bodů. Nejlepším střelcem zápasu byl s 20 body olomoucký Kobe Elvis. Dva jeho spoluhráči zaznamenali double double: Marek Nelson za 19 bodů a 10 doskoků, Kiler Filewich za 12 bodů a 11 doskoků.
Černou sérii naopak ukončila Slavia, která porazila 86:71 USK a vyhrála po jedenácti porážkách za sebou. Největší zásluhu na tom měl David Böhm, jenž zaznamenal 30 bodů a deset doskoků.