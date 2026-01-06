V úvodním utkání o postup do osmifinálové fáze Ligy mistrů se z triumfu radoval Nymburk, který přehrál německý Heidelberg 72:63 a ujal se vedení v sérii hrané na dvě vítězství. Druhý bod mohou Středočeši přidat ve čtvrtek na pražské Královce.
Nymburk má k postupu do osmifinále Ligy mistrů blíž, nad Heidelbergem vyhrál o devět bodů
Dvacetinásobného českého šampiona táhl k triumfu autor 17 bodů Sir'Jabari Rice. Dalších 13 bodů přidal Vojtěch Hruban. Blízko double double byl KeyShawn Feazell, který nasbíral osm bodů a 10 doskoků. Heidelbergu v hale v sousedním Mannheimu nepomohlo ani 16 bodů amerického rozehrávače D. J. Hornea.
„Nelze ani říci, že jsme v poločase, protože se může hrát i třetí zápas. Ale uděláme vše pro to, aby se nehrál. Teď máme pár hodin na to radovat se z výhry, ale možná ani to ne. Hned se budeme dívat na zápas a analyzovat ho, abychom byli na odvetu v Praze ještě lépe připraveni. Bude to ještě těžší a náročnější zápas,“ řekl nymburský trenér Oren Amiel.
Jeho svěřenci ukončili v Lize mistrů sérii pěti porážek. Soupeře předčili v doskocích 56:31, nemuseli litovat ani 20 ztrát.
„Klíčová byla energie, kterou do toho všichni dali. Samozřejmě nejsme spokojeni s tím, jak jsme hráli v útoku. To je třeba do odvety zlepšit. Ale v obraně to bylo solidní. Poradili jsme si s tím, že soupeř hraje trochu odlišně a má pivoty často na perimetru, odkud střílí. Ze začátku nás tím potrestali, ale pak jsme našli řešení. V těchto zápasech je klíčové vyhrát, a to se povedlo,“ uvedl Amiel.
Nymburk vstoupil do utkání dobře. V úvodních šesti minutách nedovolil soupeřům skórovat a utekl do vedení 10:0. Domácí vrátil do hry dvěma rychlými trojkami Marcel Kessen a Heidelberg se poté dotáhl na rozdíl jednoho bodu. Středočechům se ale podařilo v závěru první části po trestných hodech odskočit do pětibodového trháku 17:12. Brzdilo je však šest ztrát.
Také ve druhé čtvrtině drželi hosté náskok. Po dvou trestných hodech J. T. Shumatea vedli 22:16, Heidelberg se ale pěti body v řadě přiblížil. V koncovce znovu uspěl Nymburk. Marcus Silva a Rice nejprve dostali českého mistra do vedení 33:25 a po další trefě Silvy dvě vteřiny před koncem šli Středočeši do kabin s osmibodovým náskokem 37:29.
Nymburk nicméně nezachytil úvod třetí části. Heidelberg devíti body v řadě vývoj otočil a dostal se poprvé do vedení 38:37. Čekání hostů na body prolomil trojkou Shumate. Oba týmy se poté střídaly ve vedení, než přišla opět úspěšná nymburská koncovka. Od stavu 42:43 zvrátili hosté šňůrou 11 bodů vedení na svou stranu. Pět z nich dal Jaromír Bohačík, po třech přidali Martin Kříž a Hruban. Středočeši šli do závěrečné čtvrtiny s desetibodovým vedením.
„Vím, čeho jsou schopní, a jen je třeba jim dát čas, aby se dostali do rytmu. Když je potřeba, dám na svůj vnitřní pocit, a ten mi říká, abych věřil právě těmto zkušeným hráčům. Oni nám pak přinesli náskok a hrálo se nám v poslední čtvrtině mnohem lépe,“ prohlásil Amiel.
V poslední desetiminutovce už čeští šampioni větší drama nedovolili. Vypracovali si až třináctibodový náskok (56:43) a soupeři umožnili dotáhnout se maximálně na sedm bodů. Nakonec zvítězili o devět.
„Ukázalo se, že široký kádr je velká zbraň, ale také to může být veliký nepřítel. Každý chtěl týmu pomoci, ale na hřišti může být jen pět hráčů a já musím rozhodnout, kdo to bude. A není to snadné. Stále se učím, jak naši sestavu správně využívat, najít tu správnou kombinaci a zároveň hráče nepřetížit, aby zůstali zdraví. Nakonec se povedlo podělit minuty a najít vždy ty pravé hráče,“ uvedl Amiel.
Basketbalová Liga mistrů
Basketbalová Liga mistrů
Utkání o postup do osmifinálové části:
Heidelberg – ERA Nymburk 63:72 (12:17, 29:37, 43:53)
Nejvíce bodů: Horne 16, Mikesell 15, Kessen 13 – Rice 17, Hruban 13, Sehnal 11. Fauly: 21:20. Trestné hody: 19/14 – 24/23. Trojky: 7:7. Doskoky: 31:56. Stav série: 0:1.