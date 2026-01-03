Nymburk prožil povedený vstup do nového roku. Obhájce titulu uspěl ve 20. kole NBL na palubovce Opavy 99:77 a od jediné porážky s Pardubicemi se radoval počtvrté v řadě. Právě Východočeši porazili v derby Hradec Králové 86:65 a jsou třetí, čtvrtý Děčín nestačil na Olomoucko po výsledku 84:91.
Nymburk nasázel Opavě 16 trojek a pohodlně zvítězil
Nymburští lídři nastříleli Slezanům 16 tříbodových košů a vedli až o 31 bodů. Nikdo z týmu vítězů nehrál déle než 24 minut, šest hráčů skórovalo dvouciferně a nejlepším střelcem byl s 18 body Sir' Jabari Rice.
„Opava je doma silná. Od první porážky s Pardubicemi doma neprohrála, proto jsme čekali těžký zápas. Přijeli jsme plně soustředění a s respektem k soupeři a odvedli jsme dobrou práci,“ pochvaloval si trenér Nymburka Oren Amiel.
Pardubičtí vyhráli osmý z posledních devíti ligových zápasů. Ve východočeském derby byl jejich střeleckým lídrem Luboš Kovář s 21 body. V domácím dresu byl stejně úspěšný Kareem Brewton, ale páté porážce nováčka za sebou nezabránil.
V boji o osmou příčku a tedy účast v nadstavbové skupině A1 jsou na tom stále stejně Ostrava i Olomoucko. Oba týmy už čtyři kola střídají výhry a porážky, tentokrát zvítězily. Nová huť, která má lepší bilanci ze vzájemných zápasů, porazila USK Praha 100:88 díky dvacetibodovým výkonům Lynna Greera (21) a Samuela Godwina (20). Hostům nestačilo 28 bodů finského pivota Touka Tainama. V pražském týmu každý hráč základní pětky dal alespoň 12 bodů, Terry Henderson k 16 bodům přidal 10 doskoků, ale náhradníci zaznamenali všehovšudy dva body.
Na výhře Olomoucka se podíleli Jonathan Andre 25 a Kobe Elvis 24 body, Kyler Filewich přidal ke 14 bodům 12 doskoků. Klíčová byla druhá čtvrtina, kterou domácí vyhráli 30:13.
Basketbalová Maxa liga mužů – 20. kolo
Ostrava – USK Praha 100:88 (27:19, 55:49, 75:71)
Nejvíce bodů: Greer 21, Godwin 20, Palyza 17 – Tainamo 28, Montgomery a Henderson po 16.
Hradec Králové – Pardubice 65:86 (19:27, 33:49, 51:66)
Nejvíce bodů: Brewton 21, John a Dvořák po 12 – Kováš 21, Bonham a Key po 14.
Olomoucko – Děčín 91:84 (23:21, 53:34, 70:60)
Nejvíce bodů: Andre 25, Elvis 24, Filewich 14 – Edwards 15, Feštr 14, Pomikálek 13.
Opava – Nymburk 77:99 (20:26, 39:50, 53:84)
Nejvíce bodů: Švandrlák 17, Person 16, Brown 13 – Rice 18, Feazell, Rylich a Bohačík po 12.