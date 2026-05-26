Hamzová stihla jen tři zápasy, v Minnesotě končí

Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesoty. Čtyřiadvacetiletá česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx tři zápasy, ve třech utkáních zůstala na lavičce. Nyní mohou Hamzovou zařadit do svého kádru v případě zájmu ostatní ligové kluby.
Opora brněnských Žabin si vysloužila v přípravném kempu Minnesoty roční smlouvu stejně jako Emma Čechová. Pro pivotku USK Praha skončila slibně rozjetá sezona už po třetím utkání, v němž si přetrhla zkřížený vaz v kolenu.
Do WNBA se prosadily jako první české basketbalistky po 16 letech. Hamzová napodobila svou matku Romanu, která působila v roce 2000 v Orlandu.
Hamzová, kterou čeká v září s národním týmem mistrovství světa v Berlíně, dostala v ambiciózním týmu Minnesoty příležitost jen ve třech utkáních a pokaždé pouze na pár minut. Naposledy se představila ve čtvrtek při vítězství nad Torontem 100:72, k němuž přispěla čtyřmi body, šesti doskoky a dvěma asistencemi. Pro českou rozehrávačku to byl nejvydařenější zápas v dresu Lynx. Na palubovce strávila pět minut a 20 sekund.
Minnesota touží po pátém titulu, naposledy ligu vyhrála v roce 2017. Ze šesti dosavadních zápasů má čtyři vítězství a je druhá v Západní konferenci.