Eurobasket s hvězdami NBA startuje. V Praze si zahraje Jokič, Češi čekají na Satoranského

Mistrovství Evropy se mělo původně uskutečnit loni, ale po pandemii koronaviru a posunu olympijských her v Tokiu bylo o rok odloženo. Jako už tradičně ho bude hrát 24 národních týmů ve čtyřech skupinách. Hostitelská města jsou Tbilisi (A), Kolín nad Rýnem (B), Milán (C) a Praha (D) . Místenka v berlínském play-off nemine kvarteto nejlepších z každé ze skupin. Finále je v Mercedes-Benz Areně na programu v neděli 18. září.

Roli klíčového střelce by po Rubiovi s Rodríguezem mohl převzít rodák z USA Lorenzo Brown, jehož kouč Sergio Scariolo dobře zná ze společného působení v Torontu. Za pozorné sledování stojí i bratrská dvojice Willy (New Orleans) a Juancho (Toronto) Hernangomezovi.

K hlavním aspirantům na zlato přesto nepatří. Po vyřazení ve čtvrtfinále olympijských her totiž skončili v národním celku Pau Gasol, Marc Gasol a Sergio Rodríguez. Hvězdného rozehrávače Rickyho Rubia nepustí na palubovku operované koleno a účast na ME mine také Álexe Abrinese.

Absenci stěžejního hráče musí chtě nechtě řešit také pořadatelská Gruzie, které bude scházet kapitán a euroligová hvězda se zkušenostmi z NBA Tornike Shengelia z Boloni, ale postup do play-off by jí s podporou domácích fanoušků uniknout neměl, stejně jako Turecku v čele s Cedim Osmanem z Clevelandu.

Kolín nad Rýnem bude hostit "skupinu smrti", v níž se nachází hned několik adeptů na zisk medaile. Francouzi jsou po bronzu z mistrovství světa 2019 a stříbru z olympijských her 2021 pasováni do této role jednoznačně. Obzvlášť, když mají ve svém středu trojnásobného nejlepšího obránce NBA Goberta (Minnesota), a spolehlivého střelce Evana Fourniera (New York Knicks). Obhájci titulu ze Slovinska s famózním Dončičem (Dallas) a navrátilcem Dragičem (Chicago), který po zlatém ME ukončil reprezentační kariéru, byli zmíněni už v úvodu preview.