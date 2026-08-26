Do předkvalifikace v Belgii bez Kejvala, vrací se naopak novopečený otec Sehnal

Čeští basketbalisté odcestovali na první zápas předkvalifikace o Eurobasket 2029 do belgického Ostende bez nemocného pivota Adama Kejvala. Do sestavy trenéra Luboše Bartoně se naopak po potížích s kotníkem vrátil křídelník Tomáš Kyzlink. Český útok už bude dirigovat rozehrávač Ondřej Sehnal, který na přípravném turnaji v Hamburku scházel kvůli narození dcery. Přímý přenos utkání sledujte ve čtvrtek od 20:25 na ČT sport Plus.
Belgie stejně jako český celek vypadla v červenci z kvalifikace o mistrovství světa v příštím roce v Kataru. Z tříčlenné skupiny G do hlavní části kvalifikace ME postoupí jen vítěz, druhý tým čeká příští rok v létě třetí kolo předkvalifikace.
Svěřenci trenéra Luboše Bartoně nepostoupili do druhé fáze kvalifikace MS vinou nejhoršího skóre ze skupiny se Slovinskem, Estonskem a Švédskem při shodné bilanci tří výher a tří porážek. Belgie v soubojích s Francií, Finskem a Maďarskem ani jednou neuspěla. Češi v neděli od 17:30 přivítají v Praze na Královce Norsko, doma potom hostí 29. listopadu Belgii a 25. února budou hrát v Norsku.
S Belgií se utkali naposledy v srpnu 2023 v přípravě v Brně a prohráli 73:75. V soutěžním utkání na sebe týmy narazily v únoru 2021, kdy v době restrikcí kvůli covidu hrály kvalifikaci mistrovství Evropy v „bublině“ ve Vilniusu. Tam Češi zvítězili 91:86.
Ztráty na obou stranách hřiště
Bartoň postrádá Tomáše Satoranského, Víta Krejčího, Vojtěcha Hrubana, Jamese Kárníka a Jakuba Nečase. Belgii převzal místo odvolaného kouče Juliena Mahého dočasně Lionel Bosco a také on sčítá absence v kádru. K dispozici nejsou oba zástupci z NBA Toumani Camara ani Ajay Mitchell, bývalý hráč Nymburka Retin Obasohan, Manu Lecomte, Ismaël Bako, Thijs De Ridder, Thibault Vanderhaegen, Aubin Gateretse a Stephan Swenson.
„Víme třináctku hráčů, kterou mají k dispozici, takže na to se budeme soustředit nejvíc. Mají nového kouče jenom na tohle okno, což je velmi specifická situace. Co se týče skautingu, tak je to pro nás těžké. My se ale soustředíme hlavně na sebe a víme, že to nebude jednoduché. Absence jsou na obou stranách, takže jde spíš o to, jak to komu sedne. Oni hrajou doma a my venku, takže žádný jednoduchý zápas nás nečeká,“ řekl Bartoň.
Pod košem mu bude chybět 213 centimetrů vysoký Kejval. „Bohužel onemocněl, má angínu, takže na celé okno nebude. Bere antibiotika, zůstal doma. Je to vlastně jediný klasický pivot a bude nám chybět. Ale to k tomu patří,“ konstatoval Bartoň.
Oproti Hamburku už může využít zkušené Kyzlinka a Sehnala. „Kyzi ještě není možná úplně stoprocentní, ale odtrénoval všechno. Říkal, že se cítí fajn, takže je nám schopný pomoct. Uvidíme, do jaké míry. Ondra Sehnal byl kromě Supercupu součástí týmu celou dobu, takže to není vůbec žádný problém. Každopádně je to zkušenost, kterou budeme potřebovat zrovna na tyto venkovní zápasy,“ podotkl Bartoň.
Kyzlink chyběl i v červencových duelech ve Švédsku a doma s Estonskem. „Naštěstí se kotník podařilo doléčit do takového stavu, že budu schopen nastoupit. Není tam nějaká značná limitace. Jsem rád, že budu moct po delší době týmu pomoct,“ oddechl si.
Zápasy v Hamburku proti Německu a Turecku sledoval na dálku. „Test to byl úžasný. Když má člověk konfrontaci se světovou špičkou a nenechá se tím příliš frustrovat, tak to může být jedině benefit do zápasů naostro. Myslím si, že byly velmi slušné první poločasy. Pak u těchhle týmů, když chviličku vypnete a nejste soustředění, tak to poměrně rychle jde z kopce, což se ukázalo ve třetích čtvrtinách. Ale účel to určitě splnilo a kluky to připravilo dostatečně na to, co je čeká zítra v Belgii,“ doplnil Kyzlink.
Podle něj je klíčové vstup do předkvalifikace zvládnout. „Obzvlášť toto okno. Bude to padesát procent všech zápasů, protože v těch následujících se hraje vždycky jeden. Bude naprosto klíčové, abychom odcházeli z tohoto okna s dvěma výhrami,“ podotkl Kyzlink. „Každý zápas bude klíčový. Přesvědčili jsme se o tom v kvalifikaci na mistrovství světa, kdy všechny týmy měly stejnou bilanci a rozhodlo skóre. Jeden špatný výsledek může stát postup,“ dodal Bartoň.