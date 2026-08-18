Los nám nepřál, ale nestěžujeme si. Sehnal vyhlíží předkvalifikaci i narození potomka

Rozehrávač Ondřej Sehnal je při absenci Tomáše Satoranského klíčovou postavou české reprezentace. Z rodinných důvodů možná bude muset vynechat přípravný turnaj v Hamburku, ale chce být maximálně nachystaný na zápasy předkvalifikace o ME proti Belgii a Norsku. Jak dobře ví, soupeři to jsou kvalitní.
V červenci se oženil, v současnosti očekává každou chvíli telefonát, aby asistoval u narození dcery. „Jsem na telefonu a čekám, kdy to přijde. Doufám, že už to bude co nejdřív, abych si holky trošku užil, a zároveň abych se dobře připravil na ty dva zápasy. Už jsme po termínu, takže je to pořád otazník,“ řekl Sehnal. „Bylo to výjimečné léto, ale zároveň toho volna moc nebylo. Sezona byla dlouhá. Vlastně ještě 6. července jsme hráli zápas doma proti Estonsku, takže to bylo nějakých pět šest týdnů se svatbou. Léto uteklo opravdu hodně rychle,“ konstatoval.
Navzdory výhře nad Estonci v kvalifikaci mistrovství světa Čechům postup ze čtyřčlenné skupiny jako jediným unikl vinou skóre. „Bohužel jsme byli jediný tým se třemi výhrami, který nepostoupil. Je to na jednu stranu trošku nefér, ale co se s tím dá dělat. Nepovedlo se únorové okno podle představ a to nakonec rozhodlo,“ řekl.
Teď musí národní tým v předkvalifikaci o ME nechat za sebou Belgii a Norsko, aby se dostal do hlavní fáze kvalifikace a nemusel o ni dál bojovat. „Los nám pro změnu nepřál. Belgie je asi jeden z těch nejsilnějších týmů předkvalifikace. Velký otazník je, s jakou sestavou přijedou, protože teď ta poslední okna se tam dělo spoustu věcí. Teď se asi nemůžeme soustředit úplně na ně, protože tam je nový trenér. Musíme se soustředit hlavně na sebe, abychom byli stoprocentně připraveni na oba zápasy,“ konstatoval Sehnal.
Solidní prověrkou bude v pátek a v sobotu Supercup v Hamburku, kde se Češi utkají s Německem a potom s Chorvatskem, či Tureckem. „Bude to určitě dobrá zkušenost pro náš mladý tým, jako každý rok. Němci jsou ve velmi dobré sestavě, určitě to nebude nic lehkého a bude to dobrý test na předkvalifikační zápasy,“ uvedl Sehnal.
Při absenci Satoranského na pozici prvního rozehrávače mu patří role lídra týmu a velkou měrou se v ní podílel naposledy na výhře nad Estonci. „Samozřejmě z toho mám respekt, Beru to jako nějaký krok dopředu, cítím tu zodpovědnost, ale zase na druhou stranu si to nemůžu moc připouštět. Myslím si, že to akorát vytvoří tlak na hráče. Máme tady spoustu dobrých hráčů, není to jen o jednom. A my se s tím musíme poprat dohromady,“ konstatoval.
Odchovanec USK Praha se také připravuje na druhé zahraniční angažmá, po dřívějším působení v Braunschweigu bude hrát v Polsku ve Štětíně. „Doufal jsem, že něco takového přijde. V klubu bych měl mít dobrou výchozí pozici. Jsem vděčný za tuhle šanci a beru to jako novou výzvu. Vlastně kromě trenéra Růžičky tam neznám vůbec nikoho, takže se na to těším a doufám, že to bude pro mě zase nějaký krok kupředu,“ uvedl.