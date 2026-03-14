České basketbalistky si ve třetím utkání kvalifikace na mistrovství světa připsaly druhou výhru, Brazílii porazily v důležitém zápase po skvělém výkonu 84:65. Ve hře jsou ještě tři postupová místa a svěřenkyně Romany Ptáčkové si před zbývajícími zápasy s Čínou a Belgií drží reálnou šanci na postup. Přímý přenos duelu s Čínou sledujte v neděli od 12:25 na ČT sport a ČT sport Plus.
Stříbrné medailistky z loňského mistrovství Ameriky Brazilky si připsaly druhou porážku ze tří duelů. Neodvrátila ji ani autorka 22 bodů a 12 doskoků Damiris Dantasová, double double za 15 bodů a 11 doskoků zaznamenala také Kamilla Cardosová. K českému úspěchu pomohla 17 body Veronika Voráčková.
Vítězstvím o 19 bodů si Češky v postupové hře velmi polepšily a realizační tým v závěru utkání i na výši skóre myslel. „My jsme to měli v hlavě, že potřebujeme jít na 14 bodů a víc. Holkám jsme to neříkali. Ale když se tohle povedlo, tak je to obrovský bonus,“ řekla trenérka Ptáčková.
Na úvodní trefu Belly Nascimentové odpověděly Češky sedmibodovou šňůrou, když mezi koši Elišky Hamzové a Voráčkové zamířila přesně z dálky Petra Holešínská. V 6. minutě se prosadily po sobě Hamzová a Julia Reisingerová a bylo to 13:6. Brazílie snížila na 19:21, na což odpověděla trojkou Gabriela Andělová. Na přelomu první a druhé čtvrtiny Brazilky sérií 7:0 otočily stav na 26:24.
Český tým vrátila do vedení trojkou Holešínská, ale stejně tak se trefila z perimetru Dantasová. Potom se ještě o vyrovnání postaraly Reisingerová s Voráčkovou. Brazílie se dostala postupně do náskoku 41:36. Postarala se o to 21 body a třemi trojkami ze čtyř pokusů Dantosová. Po jedné úspěšné šestce Reisingerové a trojce Kateřiny Zeithammerové Češky zkorigovaly na 40:41, ale Brazilky do poločasu upravily na 46:42. Vynutily si za poločas 15 trestných hodů oproti pouhým třem Česka.
Výtečný výkon ve druhém poločase
Druhý poločas začala trojkou Emma Čechová. Ve 22. minutě srazila Cardosová mimo hru Reisingerovou, která se musela nechat ošetřit a do hry se vrátila až v závěru třetí čtvrtiny. „Julča odešla a přišlo takové semknutí týmu. Ony věděly, že nám na hřišti hrozně chybí. Myslím si, že v tu chvíli holky do toho šly ještě víc a byly agresivnější,“ uvedla Ptáčková.
Jednu ze dvou šestek za nesportovní chybu proměnila Stoupalová a díky košům Voráčkové a Hamzové, která navíc přidala trestný hod, natáhly Češky už jedenáctibodovou šňůru.
Na trojku Emanuely Oliveiraové odpověděla dalšími čtyřmi body Voráčková, dvě šestky přidala Zeithammerová a bylo to 57:49. Na palubovku se 123 sekund před koncem třetí desetiminutovky vrátila Reisingerová a hned se prosadila. Navázala na ni trefou z perimetru Pospíšilová a zajistila náskok už o 11 bodů.
Na startu závěrečné čtvrtiny snížila Dantasová, ale po šestce Andělové a koších Pospíšilové a Reisingerové Češky vedly 69:55. Na snížení Dantasové zareagovala čtyřmi body v řadě Holešínská. V závěru ještě dokázal český výběr ze stavu 75:64 vylepšit skóre pro postupové počty. Dvě trojky za sebou dala Holešínská a po jedné šestce Cardosové ještě dovršila skóre Čechová. Proměnila trestný hod a po neúspěšném druhém přidala dva body.
Podle Ptáčkové začal tým pracovat na výrazném zlepšením výkonu oproti duelu s Mali už dlouho před utkáním. „Já si myslím, že holky si všechny uvědomily, že v tom minulém zápase jsme úplně nezachytily první poločas tak, jak bychom měly. Nejdříve to bylo určitě o nastavení hlav, ale druhá věc je ta poctivá práce na hřišti. Holky si to musely odmakat,“ prohlásila Ptáčková.
„Brazílie je velmi silný tým. Doteď měla například 46 procent za tři body a my jsme věděly, že pokud jim bude padat a máme ubránit skvělé podkošové hráčky, tak to bude velmi těžká práce. První poločas bylo skóre bylo velmi vysoké, ale tím, že jsme byly agresivní po celé utkání, hrály jsme poměrně rychle dopředu, tak Brazílii pomalu docházely síly. To byl možná ten nejzásadnější moment,“ konstatovala Ptáčková.
Česko – Brazílie 84:65 (24:20, 42:46, 64:53)
Sestava a body Česka: Voráčková 17, Holešínská 16, Čechová 12, Reisingerová 11, E. Hamzová 7 – Zeithammerová 7, Pospíšilová a Stoupalová po 5, G. Andělová 4.
Nejvíce bodů Brazílie: Dantasová 30, Cardosová 15, Oliveiraová 14.
Fauly: 22:19. Trestné hody: 15/9 - 23/18. Trojky: 9:5. Doskoky: 38:45.