Fyzický styl maliských basketbalistek českému týmu podle pivotky Julie Reisingerové neseděl. Porážka podle ní bolí. Plán porazit oba africké týmy a udělat velký krok k postupu na zářijové mistrovství světa tak reprezentaci nevyšel, po výhře nad Jižním Súdánem si s agresivní hrou Mali neporadily a budou muset na kvalifikačním turnaji v Číně najít cestu k první účasti na světovém šampionátu od roku 2014 v dalších duelech s Brazílií, domácím výběrem či Belgií.
Reisingerová po prohře s Mali: Porážka bolí, ale ztracené to ještě není
„Tahle porážka bolí a bude možná (ještě) bolet. Ale co jsme viděly včera zápasy, tak Mali asi nakonec není úplně slabý tým. Asi to fyzično nám úplně nesvědčí. My bohužel takovou fyzičnost nemáme a ještě k tomu se nám úplně nedařilo v útoku, jak bychom si přály. Udělaly jsme spoustu chyb, které jsme úplně nechtěly,“ řekla Reisingerová.
Věří ale, že český tým je schopný obstát v dalších duelech s Brazílií a Čínou. S domácím týmem si Češky zahrály ještě v nekompletním složení v neděli přípravu a prohrály 51:85.
„Půlka holek to přátelské utkání nehrála, takže budeme doufat, že jak jsme Čínu a Brazílii viděly, tak to bude trošku jiný basketbal, který nám bude o trošku víc sedět než tenhle fyzický. Takže není to ztracené. Myslím si, že můžeme vyhrát proti Číně nebo Brazílii, úplně bych to nevzdávala. Ale samozřejmě teď to bolí, protože jsme předpokládaly, že na to Mali bychom si mohly věřit o trošku víc, než co jsme předvedly,“ uvedla Reisingerová.
Domnívá se, že pro některé hráčky představoval zápas horší střet s realitou, než jaký si představovaly. „Mně asi takový styl úplně nevadí, ale myslím si, že na to nejsme úplně zvyklé. Celkově nám chybí takhle velká a silná těla,“ konstatovala pivotka Pécse. Vnímala ale velkou snahu týmu bojovat. „Myslím si, že se s tím holky popraly. Snažily se s tím rvát, ale přece jenom prostě ten jiný styl a ta atletičnost, kterou mají, nás stály hodně sil. Možná i kvůli tomu, kolik jsme ztratily sil v obraně, jsme potom nedokázaly hrát útok. Nehrály jsme a neútočily tak, jak jsme měly,“ řekla Reisingerová.
Podle ní chyběl ve hře českého týmu i větší klid, který přišel až ve čtvrté čtvrtině. Jenže na jejím začátku Češky prohrávaly už o 24 bodů. „Já jsem to trošku zmiňovala v poločase holkám, že jsme hrály hodně zbrklý basket. Hodně jsme do toho spěchaly, asi jsme si udělaly nějaký takový tlak v hlavě, že tenhle zápas by měl být ten klíčový. Nehrály jsme úplně ten náš styl basketu,“ uvedla Reisingerová.
„Jestli to bylo kvůli tomu, že nás tlačily, nebo kvůli tomu, že jsme si myslely, že proti Mali bychom mohly uhrát nějaký výsledek, těžko říct. Ale potom, když už jsme to trošku uklidnily a začaly jsme hrát trošku tu svoji hru a systémy, dohrávat je do konce, nenechat se do všeho úplně zatlačit jak blázni, to vycházelo. Tak možná vzít si ty pozitivní body z dneška do zápasu s Brazílií,“ dodala.