Basketbalistky prohrály v kvalifikaci mistrovství světa s Mali 64:77 a zkomplikovaly si boj o účast na zářijovém šampionátu v Berlíně. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové v čínském Wu-chanu nenavázaly na středeční úvodní vítězství nad Jižním Súdánem 89:52, nezabránila tomu ani s 15 body Petra Holešínská. Emma Čechová zaznamenala o bod méně.
Basketbalistky na Mali nestačily, boj o MS se komplikuje
Za Mali, které mělo k dispozici kvůli problémům s vízy jen deset hráček z dvanáctičlenné soupisky, zazářila 24 body Maimouna Haidaraová. Stříbrné medailistky z loňského mistrovství Afriky oplatily Češkám porážku 63:84 z předloňské srpnové předkvalifikace MS v Mexiku.
Mali v úvodu třikrát odpovědělo na české vedení po koších Čechové, Elišky Hamzové a Julie Reisingerové a sedmibodovou šňůrou se dostalo do vedení 11:6. Holešínská sice trojkou snížila na 11:13, ale úřadující vicemistryně Afriky daly dalších šest bodů v řadě a po trojce Kamite Élisabeth Dabouové vedly už 22:13. Do konce první čtvrtiny Češky zkorigovaly stav po koši kapitánky Natálie Stoupalové a dvou šestkách Julie Pospíšilové.
Na začátku druhé čtvrtiny dala šest z osmi bodů Mali Haidaraová a Češky prohrávaly 22:30. Reisingerová s Hamzovou snížily, ale po trojce Rokie Doumbiaové, dvou trestných hodech Alimy Dembéléové a Mamy Cisséové už to bylo o 11 bodů. Češkám se nedařilo střelecky, za tři body trefily jen dva z dvanácti pokusů a nasbíraly za poločas 13 ztrát. Mali před pauzou předvedlo desetibodovou šňůru a vedlo 49:29.
Po pauze sérii natáhla ještě čtyřmi body Maimouna Haidaraová a zastavila ji až trojka Holešínské. Umazávat ze ztráty 24 bodů se dařilo českému týmu jen mírně. Po trojce Voráčkové a koši po zisku Hamzové zkorigoval na 37:55. Když už se trápící se Češky dostaly dvakrát na rozdíl 17 bodů díky Čechové, která dala pět bodů svého týmu za sebou, trefila se s klaksonem na konci třetí čtvrtiny za tři body Diana Balayeraová a zařídila skóre 69:49.
Od té doby ale Mali nedalo koš čtyři minuty a 46 sekund a český tým se vrátil do hry šňůrou po koších Čechové, pětibodovém příspěvku Holešínské a Stoupalové. Potom ale navázala na koš Haidaraové trefou z perimetru Dabouová a upravila na 71:58. Hamzová s Čechovou ještě snížily na rozdíl devíti bodů, ale Mali znovu odpovědělo a pohlídalo si první vítězství po úvodní prohře s Čínou.
„Nehrály jsme tak, jak jsme měly. Neútočily jsme tak, jak jsme měly. Nedávaly jsme si ten prostor, který jsme měly. Takže možná to bylo už i tou únavou z toho, jak jsme fyzicky bránily celých 40 minut,“ komentovala výsledek pivotka Julie Reisingerová.
Ptáčková: Tak, jak jsme začaly první poločas, tak prostě začínat nemůžeme
Třetí zápas čeká český výběr v sobotu proti Brazílii. Na MS postoupí z šestičlenné skupiny A vedle jistých účastnic z Belgie ještě další tři týmy.
„Věděly jsme, že Mali není rozhodně slabý tým. Víme, kolik hráček hraje ve Španělsku, známe přesně tu jejich fyzickou sílu, ale věřily jsme, že s nimi můžeme vyhrát. Ale teď už je to jasné. Potřebujeme pod sebe dostat Brazílii a potřebujeme, aby Mali Brazílii porazilo. Takže asi takové jsou teď počty,“ řekla po utkání Ptáčková.
„Zápas byl velmi tvrdý. Ale tak, jak jsme začaly první poločas, tak prostě nemůžeme začít. Měly jsme docela dlouhé video a porady na to, že to nebude jenom o taktice, ale o té fyzické hře. A o naší velké dřině v obraně, že si musíme maximálně pomáhat, že musíme být agresivní po celém hřišti. Tohle jsme opakovaly a ten první poločas prostě takhle nevypadal vůbec a začaly jsme hrát, až když nám už hodně teklo do bot,“ uvedla Ptáčková.
„Určitě jsme se snažily s tím, že zápas není hotový a dvacet bodů v basketu se dá vlastně srazit možná za čtvrtinu. Pět minut do konce to bylo o deset bodů, my jsme ještě k tomu všemu nedaly spoustu trestných hodů a spoustu podkošových situací. Když to sečtete, tak těch detailů už je strašně moc a celkově to prostě nemůže vyústit ve vítězství,“ konstatovala Ptáčková.
„Kromě toho, že se nám v obraně úplně nedařilo plnit to, co jsme si řekly, tak jsme navíc měly za první poločas třináct ztrát. A to je šílené číslo. Takže kromě toho, že měly druhé šance, tak měly jednoduché koše z rychlého protiútoku. To všechno sráží ohromně dolů. A my se nemůžeme chytit ničím jiným než poctivou obranou a agresivitou. My si to s nimi nemůžeme rozdat až pod košem, protože tam ta jejich fyzická síla je obrovská,“ popsala Ptáčková.
Dostat se na MS bude těžší, nikoliv ale nemožné
„Byl to klíčový zápas. Myslím si, že teď to bude trošku těžší se tam dostat, ale není to nemožné. Pořád je to možné. Takže se teď musíme podívat na to, co jsme udělaly špatně, a soustředit se na Brazílii, na Belgii, na Čínu a pokusit se vyhrát tyto zápasy,“ komentovala výsledek pivotka Emma Čechová.
„Nebyl to lehký zápas, ale s tím jsme do toho šly. Věděly jsme, že to bude fyzicky náročné. Že to bude tvrdý a kvalitní soupeř. Věděly jsme, že nemůžeme propadat v jedna na jedna a že se musí pohlídat náš obranný doskok, ale to se nám úplně nepovedlo. Hlavně v první půlce,“ prohlásila Čechová.
Trenérka Romana Ptáčková varovala, že zápas s Mali bude hodně náročný v soubojích. „Bylo to tvrdé, ale nemyslím si, že by ten rozdíl měl být dvacetibodový. Myslím si, že jsme stejně kvalitní tým, možná i lepší. Ale prostě jsme si nepohlídaly ty věci, na které jsme se upozorňovaly. Kvůli tomu to bylo v poločase o 20 bodů,“ konstatovala Čechová.
„Přijde mi, že jsme začaly hrát líp až v poslední čtvrtině, ale to už je potom pozdě na to, dohnat dvacetibodový náskok,“ podotkla Čechová. V hledišti má podporu rodičů, kteří se za ní vydali na dlouhou cestu do Wu-chanu. „Je to super, že jsou tady. Moc si toho vážím, že přijeli až do Číny. Je vždycky fajn tady mít nějaké fanoušky. Přijel i taťka Natky Stoupalové. Myslím si, že je super, že tady máme nějakou tu podporu z Česka,“ dodala Čechová.
Česko – Mali 64:77 (17:22, 29:49, 46:66)
Česko – Mali 64:77 (17:22, 29:49, 46:66)
Sestava a body Česka: Holešínská 15, Čechová 14, Reisingerová a E. Hamzová po 10, Voráčková 6 – Stoupalová 7, Pospíšilová 2, G. Andělová, Malíková, Šotolová, Zeithammerová.
Nejvíce bodů Mali: Haidaraová 24, Dembéléová 15, Dabouová 14.
Fauly: 22:17. Trestné hody: 14/6 – 24/21. Trojky: 6:6. Doskoky: 28:44.
Další výsledky skupiny A:
Jižní Súdán – Brazílie 79:94 (16:22, 36:42, 54:66)
Čína – Belgie 65:80 (11:21, 28:42, 45:61)