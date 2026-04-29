Ústí díky povedenému závěru srovnalo sérii s Opavou

Ústečtí basketbalisté srovnali čtvrtfinálovou sérii s Opavou 1:1 na zápasy. Ve druhém utkání porazili soupeře 93:86. Další dva zápasy teď budou hostit Slezané, do Ústí nad Labem se série vrátí za týden.
Opavský tým většinu prvního poločasu vedl a v úvodu třetí čtvrtiny narostl náskok hostů až na 13 bodů (62:55). Severočeši se ale dokázali do zápasu vrátit, na přelomu třetí a čtvrté části se jim povedla od stavu 67:74 třináctibodová šňůra, kterou osmi body za sebou zahájil Nicholas Johnson. V bouřlivé domácí kulise už Severočeši další obrat nepřipustili.
„Kousek po kousku jsme ukrajovali, začali jsme pořádně bránit a nenechali jsme jim jednoduché střely. To nás včera zabilo,“ řekl České televizi domácí kapitán Ladislav Pecka.
Jedním z rozhodujících faktorů v jinak spíše vyrovnaných statistikách byly ztráty, kterých se hosté dopustili 18 proti 13 ústeckým. Hosté chyby soupeře potrestali 12 body, zatímco domácí z nich vytěžili 20. V ústeckém dresu dali Johnson a Isaac Davidson po 18 bodech, o bod víc než američtí lídři Severočechů dal kapitán Opavy Jakub Šiřina, autor čtyř trojek.
„Máme to, pro co jsme si přijeli, a to ukrást jim výhodu domácího prostředí,“ řekl Šiřina. „Dnes jsme měli dobře rozehraný zápas, ale pak tam přišla nějaká naše špatná rozhodnutí jak v útoku, tak v obraně, kdy jsme hráli takový trošku chaotický basket a Ústí se chytilo,“ pokračoval.
Nejvyšší domácí soutěž bude i v příštím roce hrát Hradec Králové, který příslušnost k elitě uhájil v baráži. Po pondělním triumfu ve Zlíně (86:51) dnes Východočeši ukončili sérii s vítězem první ligy domácím vítězstvím 94:62.