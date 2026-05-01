Basketbalisté Nymburka vyhráli suverénně i druhé utkání čtvrtfinále play-off s Ostravou. Stejně jako ve čtvrtek nadělili úřadující šampioni soupeři stovku, tentokrát zvítězili 101:67. Druhou výhru slavil i Děčín, který začal domácí duely s Brnem výhrou 82:66 a v sérii na čtyři vítězství se ujal vedení 2:1.
Celkem šest hráčů mistrovského nymburského celku se na vítězství podílelo dvojciferným bodovým příspěvkem. Lídrem byl Goran Filipovič, který proměnil čtyři ze šesti trojkových pokusů a zapsal 16 bodů, navíc přidal osm doskoků a pět asistencí. O bod méně dal Tony Perkins. Nejlepším střelcem zápasu byl hostující Lukáš Palyza, který nasbíral 22 bodů.
Nymburk přitom do zápasu vstoupil hůře a prvních šest minut prohrával. Pak ale šňůrou 17:3 vývoj otočil a dostal utkání pod kontrolu. „Dnes jsme nehráli dobře. Je třeba ocenit Ostravu, snažili se. U nás to bylo spíše o mentální stránce a o tom dostat ze sebe energii. Dá se to pochopit, po tom prvním zápase, ale je třeba být vždy na utkání mentálně připravený,“ pokáral své svěřence trenér Oren Amiel. „Ale se vším respektem k Ostravě, tak jsem v utkání necítil, že bychom ho neměli ani chvíli pod kontrolou nebo byli pod tlakem,“ dodal.
Děčín po úspěchu v druhém brněnském duelu dnes rozhodl o domácí výhře už v prvním poločase. První čtvrtinu vyhrál o 12, ve druhé navýšil svůj náskok až na 24 bodů. Hosté sice po přestávce snížili až na desetibodový rozdíl, víc se ale přiblížit nedokázali. Severočechy táhl autor 15 bodů Al-Amir Dawes, nejlepším střelcem zápasu byl v dresu Brna Radek Farský se 17 body.
Čtvrtfinále play-off basketbalové ligy mužů
2. zápasy:
Nymburk – Ostrava 101:67 (28:25, 58:43, 77:55)
Nejvíce bodů: Filipovič 16, Perkins 15, Hruban 14 – Palyza 22, Čank 13, Cato 12. Stav série 2:0.
Pardubice – Písek 78:74 (18:21, 34:31, 60:52)
Nejvíce bodů: Bonham 20, Key 19, Bryant 10 – Karlovský 21, J. Svoboda, Šlechta 9. Stav série 2:0.
3. zápas:
Děčín – Brno 82:66 (23:11, 52:34, 65:54)
Nejvíce bodů: Dawes 15, Slowiak a Belikov po 11 – Farský 17, Kejval 13, Olison 9. Stav série 2:1.