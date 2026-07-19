Basketbalové kadetky skončily na MS po prohře s Němkami čtrnácté, titul mají Američanky

České basketbalové kadetky obsadily na domácím mistrovství světa v Brně 14. místo. Svěřenkyně Richarda Fouska na turnaji vyhrály jediný zápas ze sedmi, a to v sobotu proti Mexiku 74:66. Šampionát, na kterém startovalo šestnáct týmů, zakončily vysokou porážkou 37:63 s Německem v boji o 13. místo poté, co první čtvrtinu prohrály drtivě 1:22.
„Chtěli jsme v posledním zápase udělat nějakou show pro diváky, chtěli jsme být maximálně odvážní, maximálně tvrdí,“ uvedl Fousek, ovšem dostavil se opačný vývoj utkání.
„Blbý vstup. Strašně bojácný a pasivní. Dát za čtvrtinu jeden bod ve své kariéře moc nepamatuju. Ale je dobré, že jsme se potom zvedli a zbývající tři čtvrtiny byly vyrovnané. Ale já jsem hlavně chtěl, abychom se rozloučili něčím, co budou kvitovat hráčky, co budou kvitovat rodiče, co budou kvitovat všichni,“ konstatoval zklamaně.
Titul v Brně získaly Američanky po finálovém vítězství 82:73 nad Španělskem. Kadetky Spojených států amerických ovládly sedm z osmi šampionátů, které se v této věkové kategorii zatím odehrály. Španělky jsou počtvrté stříbrné.
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