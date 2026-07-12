Basketbal

Basketbalistky do 17 let začaly domácí MS porážkou. Reprezentanti do 20 let prohráli na ME


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport, CZ basketball

České basketbalistky do 17 let nestačily v úvodním utkání domácího mistrovství světa v Brně na Slovinsko. Prohrály ve skupině C 55:63. V závěru duelu sahaly po obratu. Porážkou začal turnaj i basketbalistům do 20 let. Na evropském šampionátu divize A v Lublani Češi narazili na domácí výběr a prohráli 54:77.

České reprezentantky ani jednou v utkání nevedly. V úvodu se držely do stavu 11:13, ale následně se jim nedařilo a body přibývaly jen na slovinské straně. První čtvrtinu nakonec prohrály o deset bodů.

V další části se soupeřky i nadále vzdalovaly i díky proměněným trestným hodům. Poločas tak končil za stavu 20:37.

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Basketbalistky do 17 let na úvod MS prohrály se Slovinkami
Zdroj: ČT sport

Do třetí čtvrtiny vstoupily domácí hráčky aktivně, vicemistryně Evropy ale byly dále úspěšnější. Rozdíl se pohyboval i přes dvacet bodů, ale třetí část nakonec skončila rozdílem 32:51.

Zlepšený výkon předvedly svěřenkyně trenéra Richarda Fouska v závěru utkání a souboj zdramatizovaly. Postupně snižovaly a přiblížily se na rozdíl šesti bodů. Vyrovnat už Češky ale nestihly a prohrály 55:63.

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Povedená akce Dominiky Pencákové proti Slovinsku
Zdroj: ČT sport

„V poločase jsme se trochu v šatně vyřvali. Spadla z nás taková ta nervozita. V prvním poločase to byl poloviční tým, než který znám – zabržděný, neodvážný, alibistický. Nebojovali jsme v obraně. Neměli jsme rychlá zakončení z protiútoků. Popřeli jsme všechny silné stránky, které nás celé dva roky zdobily. Bez toho nemůžeme hrát. Byly to velké emoce v šatně. Pak z holek spadla nervozita a začaly hrát to, na co jsme zvyklí,“ uvedl pro web České basketbalové federace trenér Fousek.

V dalším utkání vyzvou Kolumbii a na závěr skupiny C je čeká Japonsko. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Reprezentanti do 20 let na ME také padli se Slovinskem

Svěřenci kouče Lukáše Pivody ztratili první čtvrtinu poměrem 11:22, rozdíl rostl i v druhé části prvního poločasu.

Domácí hráči duel až do konce kontrolovali a do tabulky zapsali výhru 77:54. Čeští basketbalisté se utkají ve skupině D ještě s Rumunskem a Izraelem.

„Slovinci na nás nastoupili přesně tak, jak se dalo očekávat, s obrovskou intenzitou a hladem po výhře. My jsme se bohužel v těchto aspektech nedokázali od začátku zápasu vyrovnat. Naším největším problémem byla impotence v útoku, kdy jsme měli velmi nízké procento střelby z pole. Na druhou stranu tento turnaj je extrémně rychlý, takže náš cíl bude zapomenout na tento zápas, poučit se, vzít si z něj jen to dobré,“ uvedl Mikuláš Čank.

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