Basketbalistky prohrály i druhý duel na MS do 17 let. Češi na ME do 20 let porazili Rumunsko

České reprezentantky si po úvodním nezdaru se Slovinskem chuť nespravily a na mistrovství světa basketbalistek do 17 let prohrály s Kolumbií 46:52. Závěrečný duel skupiny C proti Japonkám sledujte v úterý na ČT sport a ČT sport Plus. Na mistrovství Evropy zvítězili čeští basketbalisté do 20 let nad Rumunskem 93:66.
Vstup do utkání českým reprezentantkám vyšel a před koncem první čtvrtiny vedly po trojce Dominiky Pencákové o osm bodů.
Ve druhé desetiminutovce Češky chybovaly a soupeřky srovnaly krok. Nejprve vyrovnaly na 22:22 a před přestávkou se ujaly dvoubodového vedení.
Po přestávce už byly lepší Kolumbijky, ve třetí třetině vedly o osm bodů a v závěru utkání už náskok udržely. České basketbalistky nakonec prohrály 46:52 a ztratily i druhý duel na domácím turnaji v Brně.
„Náš vstup do utkání byl mnohem lepší než včera, ale pak jsme si to zbytečně nechaly utéct. Na přelomu prvního a druhého poločasu jsme byly nedůrazné v obraně. Neměly jsme protiútoky a nebyly jsme schopny ani postavit sety. Vždycky jsme se chytly, ale pak si to nechaly utéct. Kolumbijky nás přehrály bojovností,“ komentovala pro Českou basketbalovou federaci Julie Přichystalová, která se v utkání blýskla 11 body. Více jich zapsala pouze Pencáková (15).
Basketbalisté do 20 let na ME zvítězili nad Rumunskem
Výhru na turnaji zaznamenali Češi do 20 let. Úvod utkání proti Rumunsku jim však nevyšel a po osmi minutách prohrávali 10:19.
Na začátku druhé čtvrtiny čeští basketbalisté srovnali na 29:29 a v poločase už vedli o deset bodů. V úvodu druhé části utkání odskočili pod vedením rozehrávače Lukáše Smažáka.
„Zápas jsme nezačali úplně, jak jsme chtěli, ale postupně jsme se do něj dostali bojovností a týmovou hrou. Hráli jsme s velkou energií, která určitě pomohla. Na druhou stranu to stále nebyl náš nejlepší výkon, ale tím, že jsme nedávali hlavu dolů a podporovali se, jsme to dotáhli to vítězného konce,“ hodnotil Smažák, který zaznamenal v utkání 25 bodů.
Češi nakonec zapsali do tabulky vítězství 93:66. V závěrečném utkání ve skupině D vyzvou Izrael.