Basketbal

Basketbalistky do 17 let nestačily na MS na Kanadu. Češi na ME do 20 let prohráli také v osmifinále


před 1 hhodinou|Zdroj: CZ basketball, ČT sport

Basketbalistky na domácím mistrovství světa hráček do 17 let nestačily v osmifinálovém duelu na Kanadu a padly s favoritkami 40:67. Neuspěli ani čeští basketbalisté do 20 let. V osmifinále mistrovství Evropy v polovině utkání s Chorvatskem vedli 41:39, ale nezdařila se jim poslední čtvrtina a prohráli 69:93.

Češky držely v utkání s Kanadou na začátku krok. Skóre zápasu otevřela trojkou Dominika Pencáková a domácí hráčky šly v úvodních minutách do vedení.

Nasazené čtyřky však překvapení nechtěly dovolit a první čtvrtinu už končily s dvoubodovým náskokem. České hráčky ale dále bojovaly, po většinu utkání se jim však nedařilo na doskoku.

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České basketbalistky na MS do 17 let nestačily v osmifinále na Kanadu
Zdroj: ČT sport

I přesto dokázaly ve druhé čtvrtině snížit na rozdíl bodu, do šaten už však odcházely za stavu 21:29. Na počátku třetí čtvrtiny si Kanaďanky vypracovaly dvojciferný rozdíl. Závěr duelu už si nenechaly utéct a vedení ještě navyšovaly. České basketbalistky v poslední čtvrtině daly pouze dva koše a porážce nezabránily.

„​​Do zápasu jsme vstoupily bojovně. Rvát se pod košem s jejich pivotkami bylo samozřejmě těžší, byly vyšší a byly silovější, ale snažily jsme se. Po poločase jsme to trošku vypustily, jim to začalo padat a nám se už nepodařilo vrátit zpátky,“ uvedla pro web České basketbalové federace kapitánka Ema Bartošová.

Český tým bude na šampionátu pokračovat ve skupině o 9. až 16. místo. Nejprve se v pátek utká s Lotyšskem.

Hráči do 20 let padli na ME s Chorvatskem

Českým reprezentantům do 20 let se povedl v Lublani vstup do utkání. První čtvrtinu zakončili ve vedení 20:17, ve druhém dějství se favoritovi vzdálili až na osm bodů.

Nahrávám video
Basketbalisté do 20 let prohráli na ME v osmifinále s Chorvaty
Zdroj: ČT sport

Soupeř ale začal lépe hlídat produktivního rozehrávače Lukáše Smažáka a do poločasové přestávky šli Češi už jen s dvoubodový náskokem 41:39. Chorvati mírně odskočili ve třetí čtvrtině a desetiminutovka skončila za stavu 59:61.

Místo vyrovnání se však český útok zastavil a soupeři si vypracovali i díky bodové šňůře (16:0) na přelomu závěrečných čtvrtin výrazný náskok. Nejproduktivnější byl na české straně Smažák s 21 body.

„Do zápasu jsme šli s velkou motivací a plánem, který jsme drželi tři čtvrtiny. Bohužel v poslední čtvrtině jsme přestali hrát to, co jsme si řekli před zápasem, a výsledek skončil tak, jak skončil,“ komentoval Sebastian Křemen po prohře 69:93.

„Zítra nás čekají Poláci a my do zápasu půjdeme s čistou hlavou a sebevědomím. Je to stejná situace jako minulý rok a věřím, že se z toho ponaučíme a budeme hrát náš basket, který umíme,“ dodal.

Český výběr bude hrát o udržení ve skupině o 9. až 16. místo. Do divize B sestoupí tři týmy.

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