Eliška Hamzová před soubojem s Brazílií netrénovala kvůli nachlazení, ale v zápase nechyběla a přispěla k důležité výhře českých basketbalistek 84:65 sedmi body, sedmi doskoky a šesti asistencemi. Druhé vítěztsví v kvalifikaci mistrovství světa ve Wu-chanu posunulo družstvo trenérky Romany Ptáčkové blízko k postupu na zářijový světový šampionát v Berlíně. Češky odehrají v neděli zápas proti Číně. Sledujte živě od 12:25 na ČT sport Plus.
Hamzová po Brazílii: Myslím, že nás to hrozně nakopne
„To skóre je hodně důležité. Kdyby se cokoliv zamotalo, tak v tuto chvíli jsme víc v plusu, takže by to bylo super. Já úplně neznám tu matematiku teďka, ale doufám, že jsme vykročily pravou nohou směrem k mistrovství světa. Zatím není nic jisté, ale tohle je strašně důležitý krok. Kdybychom dneska prohrály, tak už by nemusely být vůbec šance na postup,“ řekla Hamzová.
Ještě po poločase Češky prohrávaly 42:46, ale po změně stran utkání dominovaly. „Začaly jsme bránit tak, jak jsme měly. Začaly jsme odstupovat od křídel a zavřely jsme úplně tu bednu pro ty velké pivotky. To byl podle mě klíč k celému zápasu,“ konstatovala česká rozehrávačka.
Zápas zvládla dobře, na hlase při rozhovoru ale bylo znát, že se potýká s problémy. „Musím říct, že tady je strašně suchý vzduch a moje plíce trošku hoří v průběhu zápasu. Ale v druhé půlce už jsem to tak jako líp rozběhla a hrálo se mi dobře. Krom toho, že jsem nachlazená, se cítím dobře,“ uvedla Hamzová.
Byla šťastná, že tým konečně podal výkon podle svých představ. Ani v prvním utkání po výhře nad Jižním Súdánem 89:52 s ním nebyly reprezentantky spokojené.
„První dva zápasy jsme asi všichni cítili, že to nebylo úplně ideální. I s tím Súdánem. Ale myslím si, že dneska jsme podaly týmový výkon, který nás strašně nakopne. Uvidíme, jak se nám povede zápas s Čínou. Zase nás čekají obrovské pivotky, ale už jsme ukázaly, že i s tím se umíme vypořádat,“ prohlásila.
Češky před týdnem v přípravě s Čínou prohrály 51:85, to ale nehrály Gabriela Andělová, Julie Pospíšilová, Karolina Šotolová a Veronika Voráčková.
„Půjde to tam hlavně přes ty dlouhé pivoty a potom přes střelce. Ale v té přípravě jim všechno padlo z venku, tak uvidíme. Zdá se, že tady už jim to tolik nepadá, tak doufejme, že to zase trenéři načtou a nějak ubráníme i ty velké,“ řekla Hamzová.
Na zápas v Číně se hala konečně zaplní. „Myslím si, že je fajn, že aspoň jeden zápas tady budou nějací lidé. Ale na druhou stranu dneska jsme si tu atmosféru dokázaly vytvořit i samy a užily jsme si to druhý poločas moc,“ podotkla s úsměvem česká basketbalistka.