Basketbalistky zabojují o ME se Španělskem, Chorvatskem a Bulharskem

České basketbalistky po zářijovém světovém šampionátu čeká další úkol, kvalifikovat se na již 17. mistrovství Evropy v řadě. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové v listopadové a únorové kvalifikaci vyzvou silné Španělky i postupující celky z předkvalifikace Chorvatsko a Bulharsko.
Do druhé fáze kvalifikace se dostal přímo jako účastník kvalifikace mistrovství světa, kterou v tomto měsíci v čínském Wu-chanu zvládl a nebude chybět poprvé po 12 letech ani na zářijovém světovém šampionátu v Berlíně.
„Úplně z losu nadšená nejsem, představovala jsem si to trošku jinak. Troufnu si říct, že máme jednu z nejtěžších skupin. Španělsko patří ke špičce evropských týmů a bude to hodně těžké. Na minulé Evropě jsme si ale dokázaly, že s nimi dokážeme hrát. Do posledních vteřin to byl vyrovnaný zápas a věřím, že tam dokážeme překvapit,“ připomněla kapitánka české reprezentace Natálie Stoupalová čtvrtfinálový duel z loňského léta, kde lvice padly s pozdějšími vicemistryněmi Evropy 81:88.
S Chorvatskem si zopakují souboj poprvé od června 2021, kdy na ME ve Štrasburku prohrály v základní skupině 56:84 a zakončily turnaj bez výhry. S Bulharskem sehrály naposledy v červenci 2008 dva přípravné duely v Opavě a zvítězily 99:62 a 70:51.
„Chorvatsko v kvalifikaci předvádělo super zápasy a mají hráčky, které hrají po Evropě na vysoké úrovni. Z Bulharska je zase MVP španělského poháru, takže mají pod košem obrovskou sílu a nebude to nic jednoduchého. Nás čeká mistrovství světa a tím nabudeme sebevědomí a spoustu zkušeností, takže věřím, že to pro nás dobře dopadne a zase se nám postup podaří vybojovat,“ dodala.
Kvalifikace se odehraje ve dvou termínových oknech: letos v listopadu a příští rok v únoru. Na šampionát postoupí dva týmy z každé skupiny. Jistou účast mají také čtyři pořadatelské země – Belgie, Finsko, Litva a Švédsko.
Los kvalifikace mistrovství Evropy basketbalistek v roce 2027
Skupina I: Turecko, Černá Hora, Polsko, Izrael.
Skupina J: Španělsko, Česko, Chorvatsko, Bulharsko.
Skupina K: Itálie, Slovinsko, Lotyšsko, Rakousko.
Skupina L: Srbsko, Řecko, Slovensko, Nizozemsko.
Skupina M: Francie, Velká Británie, Ukrajina, Lucembursko.
Skupina N: Německo, Maďarsko, Portugalsko, Dánsko.