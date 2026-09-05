Basketbalistky Mali zaskočily na MS Španělsko a zaznamenaly historické vítězství

Reprezentantky Španělska na mistrovství světa basketbalistek nečekaně prohrály ve skupině A s Mali 73:82. Africké vicemistryně se v Berlíně při čtvrté účasti na vrcholné akci včetně olympijských her dočkaly premiérového vítězství ve skupinové fázi a udržely naději na postup. Přímý přenos zápasu skupiny B Francie – Jižní Korea sledujte od 20:40 na ČT sport Plus.
Mali dosud na MS vyhrálo jediný zápas až v bojích o konečné umístění na šampionátu v Karlových Varech v roce 2010. Tehdy po prodloužení udolalo afrického konkurenta Senegal.
V Berlíně papírový outsider držel s favoritem krok a základ úspěchu pak položil ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál 31:19.
Španělky už se do zápasu nevrátily a nenavázaly na páteční drtivou výhru nad domácím Německem (83:53), hráčky Mali napravily porážku od Japonska (97:102).
O výhru afrického týmu se zasloužily zejména autorky 19 bodů: rozehrávačka Djeneba N'Diayeová a křídelnice či pivotka Sika Konéová, která působí v zámořské WNBA a v zápase přidala i 10 doskoků. Čtyřiadvacetiletá hráčka Atlanty se stala první basketbalistkou, která zaznamenala double double v pěti zápasech MS za sebou. Španělkám nepomohl dvacetibodový výkon Iyany Martínové.
Maďarky zvítězily nad basketbalistkami Nigérie
Na prahu vyřazení se naopak ocitly africké šampionky z Nigérie, které v klíčovém utkání podlehly Maďarsku 67:71. Připsaly si druhou porážku a ve skupině B teď mají před sebou ještě duel s favorizovanou Francií.
Maďarský tým dovedla k prvnímu vítězství na turnaji Dorka Juhászová, spoluhráčka Elišky Joklové a Emmy Čechové z Minnesoty. Nejužitečnější hráčka minulé sezony Evropské ligy v dresu Galatasaraye zaznamenala 19 bodů a 16 doskoků.
Výsledky mistrovství světa basketbalistek
Výsledky mistrovství světa basketbalistek
Skupina A:
Mali – Španělsko 82:73 (19:17, 32:34, 63:53)
Německo – Japonsko 74:58 (28:11, 34:29, 58:39)
Skupina B:
Maďarsko – Nigérie 71:67 (21:13, 36:26, 52:42)