Basketbal

Basketbalistky Mali zaskočily na MS Španělsko a zaznamenaly historické vítězství


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Reprezentantky Španělska na mistrovství světa basketbalistek nečekaně prohrály ve skupině A s Mali 73:82. Africké vicemistryně se v Berlíně při čtvrté účasti na vrcholné akci včetně olympijských her dočkaly premiérového vítězství ve skupinové fázi a udržely naději na postup. Přímý přenos zápasu skupiny B Francie – Jižní Korea sledujte od 20:40 na ČT sport Plus.

Mali dosud na MS vyhrálo jediný zápas až v bojích o konečné umístění na šampionátu v Karlových Varech v roce 2010. Tehdy po prodloužení udolalo afrického konkurenta Senegal.

V Berlíně papírový outsider držel s favoritem krok a základ úspěchu pak položil ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál 31:19.

Španělky už se do zápasu nevrátily a nenavázaly na páteční drtivou výhru nad domácím Německem (83:53), hráčky Mali napravily porážku od Japonska (97:102).

O výhru afrického týmu se zasloužily zejména autorky 19 bodů: rozehrávačka Djeneba N'Diayeová a křídelnice či pivotka Sika Konéová, která působí v zámořské WNBA a v zápase přidala i 10 doskoků. Čtyřiadvacetiletá hráčka Atlanty se stala první basketbalistkou, která zaznamenala double double v pěti zápasech MS za sebou. Španělkám nepomohl dvacetibodový výkon Iyany Martínové.

Maďarky zvítězily nad basketbalistkami Nigérie

Na prahu vyřazení se naopak ocitly africké šampionky z Nigérie, které v klíčovém utkání podlehly Maďarsku 67:71. Připsaly si druhou porážku a ve skupině B teď mají před sebou ještě duel s favorizovanou Francií.

Maďarský tým dovedla k prvnímu vítězství na turnaji Dorka Juhászová, spoluhráčka Elišky Joklové a Emmy Čechové z Minnesoty. Nejužitečnější hráčka minulé sezony Evropské ligy v dresu Galatasaraye zaznamenala 19 bodů a 16 doskoků.

Výsledky mistrovství světa basketbalistek

Skupina A:

Mali – Španělsko 82:73 (19:17, 32:34, 63:53)

Německo – Japonsko 74:58 (28:11, 34:29, 58:39)

Skupina B:

Maďarsko – Nigérie 71:67 (21:13, 36:26, 52:42)

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