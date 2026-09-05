Joklovou mrzely po zápase s Italkami neproměněné šance a trestné hody

Jediná posila české basketbalové reprezentace ze zámořské WNBA na mistrovství světa Eliška Joklová v pátečním úvodním duelu s Itálií zaujala deseti doskoky, ale po porážce 54:63 ji mrzelo, že se jí nedařilo proměňovat lépe trestné hody. Hráčka Minnesoty dala jen tři z osmi, což čtyřiadvacetiletou rozehrávačku při bilanci sedmi bodů připravilo o double double, tedy dvouciferný zápis ve dvou statistických ukazatelích. Český tým zvládl s Italkami dobře první poločas, ale ve druhém zápas ztratil.
„Mrzí mě výsledek, ale myslím si, že jsme odehrály dobrý zápas. Rozhodly maličkosti jako nedané šestky a některé neproměněné situace,“ řekla Joklová, jež odehrála 27 minut a 24 sekund a byla třetí nejvytíženější hráčkou výběru trenérky Romany Ptáčkové po Julii Pospíšilové (34:14) a Veronice Voráčkové (29:09).
Joklová se musí vyrovnat se skutečností, že v národním týmu hraje roli klíčové postavy a první rozehrávačky na rozdíl od působení ve WNBA. V zámoří má v nabitém kádru lídra ligy Minnesoty zatím průměr jen něco přes tři minuty na zápas.
„Musím říct, že jsem pořád taková sama v sobě trochu nejistá, ale snažím se hrát basket, jak umím. Myslím si, že v druhém poločase už jsem se cítila mnohem líp. Bohužel jsem nedokázala proměnit šestky, které jsem si dokázala vybojovat, což mě mrzí. Ve výsledku je to nějakých pět bodů a mohlo to být vyrovnanější. Ale myslím si, že jsem se už do toho trošku dostala a že už je to lepší,“ řekla Joklová.
I přes citelnou absenci zraněných pivotek Emmy Čechové a Julie Reisingerové Češky dlouho držely s bronzovými medailistkami z loňského mistrovství Evropy krok. „Určitě jsme dobře eliminovaly podkošové hráčky, což jsme měly strach, aby to nebyl v našem případě problém, protože jsme malý tým. Dobře jsme je tam zdvojovaly a myslím si, že ta obrana fungovala dobře. Bohužel potom jsme přestaly dávat (body) a ony to začaly trestat. My jsme potom trošku málo rotovaly míč,“ uvedla Joklová.
Český tým táhla 21 body Julie Pospíšilová. „Za Julču jsem strašně ráda, že to dokázala prolomit v nároďáku. To, co předváděla v přípravě, si odnesla do ostrého zápasu,“ pochválila výkon nejlepší střelkyně zápasu, jež o dva body předčila italskou hvězdu Cecilii Zandalasiniovou.
V neděli čeká český tým zápas s Čínou a hráčky v něm budou čelit 223 centimetrů vysoké Čang C'-jü a také Chan Sü, která hraje WNBA za New York Liberty a měří 205 centimetrů. „Tam to bude určitě ještě trošku těžší. Uvidíme, jak se nám podaří eliminovat ty vysoké hráčky a co z toho vytěžíme. Myslím si, že bychom přes ně mohly hrát rychle tím, že ty velké pivotky nejsou tolik pohyblivé. Ale asi bude zásadní jejich eliminace pod košem. Přes Čínu teď pro nás vede cesta, takže musíme vyhrát a trošku se i spoléhat na další zápasy ve skupině,“ dodala Joklová.