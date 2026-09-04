České basketbalistky vstupují zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se Češky dostaly poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. V „české“ skupině D americké basketbalistky nad Čínou 94:61 a vykročily za pátým titulem mistryň světa. Přímý přenos utkání Česko – Itálie můžete sledovat na ČT sport a ČT sport Plus.
Američanky bez potíží splnily roli velkých favoritek šampionátu. Nejlepšími střelkyněmi týmu byly se 14 body Caitlin Clarková, Paige Bueckersová a Rhyne Howardová. Hvězdná rozehrávačka Clarková při své premiéře na velké mezinárodní akci zaznamenala navíc 11 asistencí.
„Nastoupila z lavičky a byla skvělá. S jedenácti asistencemi to dirigovala,“ uvedla trenérka USA Kara Lawsonová. Clarková překonala o dvě asistence americký rekord na MS bývalé opory USK Praha Alyssy Thomasové z roku 2022 z utkání proti Belgii. Absolutním rekordem je 13 asistencí.
„Mám kolem sebe pět holek, které již získaly zlato na té nejvyšší úrovni. Snažím se hrát podle nich a poučit se ze všeho, co se mi snaží předat,“ řekla čtyřiadvacetiletá Clarková, která za 25 minut na hřišti neměla ani jednu ztrátu.
Čínu vedly s 13 body 223 centimetrů vysoká devatenáctiletá pivotka Čang C'-jü a Luo Sin-jü. Další více než dvoumetrová hráčka Chan Sü se prosadila 11 body.
Číňanky, které obhajují stříbrné medaile z roku 2022, se musejí v Berlíně obejít bez další opory z WNBA Li Jüe-žu. Pivotka Dallasu ztratila cestovní pas, když šel v USA poštou, a nový se nepovedlo včas vyřídit.
Japonky překonávaly rekordy
Hned úvodní den šampionátu přinesl rekordní zápisy, o které se postaraly japonské basketbalistky při vítězství 102:97 nad Mali. Saki Hajašiová trefila devět střel za tři body a překonala o jednu trojku dosavadní maximum mistrovství světa. Z dálky vystřelila patnáctkrát a celkem dala 27 bodů. Novým rekordem je i 20 úspěšných trojek japonského týmu, který měl při střelbě z dálky úspěšnost 57 procent.
Vítězové čtyř čtyřčlenných skupin postoupí přímo do čtvrtfinále, další dva týmy v pořadí čekají kvalifikační souboje.
Výsledky mistrovství světa basketbalistek
Výsledky mistrovství světa basketbalistek
Skupina A:
Japonsko – Mali 102:97 (21:25, 48:52, 71:73)
Skupina B:
Korea – Nigérie 99:81 (26:22, 48:45, 68:62)
Skupina C:
Austrálie – Portoriko 70:54 (19:11, 32:24, 52:38)
Skupina D:
USA – Čína 94:61 (27:14, 49:29, 70:42)