Voráčková před MS: Přijde mi, že nás všichni podceňují. Bojovaly jsme dva roky, chceme něco ukázat

Po čtyřech startech na EuroBasketu si křídelnice Veronika Voráčková vyzkouší poprvé atmosféru mistrovství světa. Doufá, že se český tým předvede v dobrém světle. Přímý přenos utkání Česko – Itálie sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v pátek od 20:00.
České basketbalistky se na světový šampionát dostaly po 12 letech. Voráčková, která letos získala se Zaragozou bronz v Evropské lize, patří k oporám výběru trenérky Romany Ptáčkové.
Tým je oproti březnové úspěšné kvalifikaci MS v čínském Wu-chanu oslabený o Emmu Čechovou a Julii Reisingerovou. „Připravujeme se na to celé léto, bojovaly jsme o to dva roky, takže se těšíme. Chceme něco ukázat. Přijde mi, že nás všichni podceňují,“ řekla Voráčková.
V pátek Češky vstoupí do turnaje proti Itálii, v neděli je čeká Čína a v pondělí USA, které budou útočit na pátý triumf za sebou. „Bude to těžké, protože nám chybí zkušení pivoti základní pětky Emča s Julčou. Budeme to mít složité, ale na druhou stranu jsou to zápasy, které nám prostě ukážou, jak jsme na tom,“ konstatovala Voráčková.
Těší se na všechny zápasy. „S Itálií jsme hrály už hodněkrát, s Čínou teď (v kvalifikaci o MS) taky. A na Ameriku se taky těším, protože každý nemá možnost si zahrát proti nejlepším hráčkám. Pro mě to bude super zápas,“ řekla Voráčková, která patří ve 27 letech mezi klíčové hráčky týmu.
Loni odešla po triumfu v Evropské lize ze ZVVZ USK Praha do Zaragozy, kde už na jaře získala kontrakt i na další sezonu. „Jsem ráda, že si mě tam váží, že mě tam chtějí a vnímají mě jako někoho, kdo přináší týmu pozitivní věci. Potěší, že na mě vsadili znova,“ uvedla.
Zaragoza loni nejdříve v kvalifikaci Evropské ligy vyřadila Žabiny, když po porážce v Brně 60:81 doma vyhrála 82:59. Postupně se v ročníku zlepšovala a na domácím Final Six Evropské ligy skončila třetí. Ve španělské lize prohrála až ve finále s Valencií.
„Třetí místo v Eurolize je super, to finále nám bylo hodně líto. Myslím, že jsme měly na to vyhrát. Ale je to sport. Nesedlo nám to,“ uvedla Voráčková. Vyhlašovat ambice na triumf v příštím roce je podle ní předčasné. „Je těžké jít s takovým cílem do sezony. Je to vždycky krok po kroku. Dostat se ze skupiny do play-off, do Final Six. Nedá se úplně koukat dopředu. Ale určitě jsou tým a celé město namlsané po tom, jaká byla minulá sezona,“ prohlásila.
Osobně chce mít ještě lepší ročník. „Řekla bych, že jsem měla dobrý střed sezony a nebyla jsem úplně šťastná z toho, jak jsem hrála na konci. Takže jsem byla spíš zklamaná. Ale nabudilo mě to, že už nechci, aby se mi tohle stalo znova. Na léto, kdy jsem trénovala sama, to pro mě byla taková motivace, že nechci zklamat tým,“ řekla Voráčková.