Basketbalisté zabojují ve Švédsku o postup do další fáze kvalifikace MS

Čeští basketbalisté mohou zpečetit v případě výhry nad Švédskem postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa, které bude v příštím roce hostit Katar. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně porazili v listopadu v Praze Seveřany 97:80, do dalšího utkání ale nastoupí oslabení o tři tradiční opory včetně lídra Tomáše Satoranského z Barcelony. Naopak Švédové mají k dispozici výrazně silnější kádr. Přímý přenos sledujte od 18:50 na ČT sport a ČT sport Plus.
„Zápas bude extrémně těžký, protože soupiska soupeře vypadá velmi silně,“ řekl Bartoň. Český tým se musí na rozehrávce obejít bez Satoranského, chybí i kapitán Vojtěch Hruban a zdravotní potíže vyřadily pivota Martina Kříže.
Kvůli zranění ze sobotního přípravného utkání v Srbsku se musí Bartoň obejít i bez křídelníka Tomáše Kyzlinka. Stavitelům národního týmu nevyšla z obdobných důvodů ani snaha zlákat pod koše z Barcelony Jana Veselého, který tak ukončil kariéru prohraným finále španělské ligy s Valencií.
Naopak může Bartoň poprvé v kvalifikaci využít jediného současného českého zástupce v NBA Víta Krejčího z Portlandu a také Jakuba Nečase z University of South Carolina z NCAA.
„Je jasné, že tady nejsou hráči Barcelony Honza Veselý ani Tomáš Satoranský, ale to se trošku dalo očekávat, jak se jejich zdravotní situace vyvíjela, ale jsme připraveni to odehrát bez nich. První krok je ve Švédsku, bude extrémně těžký, takže jsme plně soustředění na zápas,“ uvedl Bartoň.
Satoranský se jako hlavní tahoun podílel na výhrách v Praze nad Švédy a v Tallinnu nad Estonskem 97:92. Na konci února při debaklu ve Slovinsku 59:99 chyběl, ale v domácímu duelu se stejným soupeřem v Jihlavě při těsné porážce 84:86 opět nastoupil.
„Někteří hráči musí Satyho zastoupit hlavně na rozehrávce. Každopádně tam budou chybět zkušenost a vůdčí schopnost, kterou Saty týmu dával posledních 15 let. Dobře jsme věděli, že když není Tomáš, tak ten tým vypadá o dost jinak,“ konstatoval Bartoň.
Švédům vypadli ze hry zranění rozehrávač Ludvig Hakanson z Badalony a křídelník Wilhelm Falk z Murcie. Kouč Mikko Riipinen naopak má k dispozici z NBA Pelleho Larssona z Miami a Bobiho Klintmana z Detroitu, dále Elliota Cadeaua z University of Michigan, který byl v barvách šampiona NCAA nejužitečnějším hráčem Final Four, a ze španělské ACB ligy Simona Birgandera z Badalony a Melwina Pantzara z Bilbaa.
„Budou úplně jiný soupeř, než jsme viděli na Královce. Hrajou doma a budou mít plno. Musíme být připravení na fyzického soupeře, který bude mít větší kvalitu,“ prohlásil Bartoň.
Švédové už avizovali 7000 prodaných vstupenek a hala, kde hokejisté v dobách Československa získali v letech 1963, 1969 a 1970 bronz na MS a do dějin vstoupily především dvě výhry nad Sovětským svazem rok po srpnové okupaci v roce 1968, by měla být zcela zaplněná.
Češi si tam ve čtvrtek zatrénovali. „Abych byl upřímný, úplně jsem si ještě nezjišťoval historii téhle haly, ale je to pěkné a věřím, že zítra tady bude super atmosféra,“ uvedl pivot Adam Kejval. „Jsme soustředění, jsme připraveni tam nechat všechno. A budeme doufat, že bude ten nejlepší možný výsledek,“ doplnil.
„Švédové tam mají pár nových hráčů. Bude to rychlý a atletický tým, samozřejmě mají pár výborných střelců, takže na to si musíme dát bacha. Pracujeme na tom, abychom je v obraně nějak systémově zastavili. To, co se občas dělo v prvním zápase, tak nechceme, aby se dělo v druhém,“ uvedl křídelník Patrick Samoura.
Český tým má ve skupině H na kontě stejně jako Estonsko, které budou na závěr v pondělí hostit v Brně, dvě výhry a dvě porážky. Vedoucí Slovinci si připsali tři vítězství, Švédové jediné.
Tři nejlepší celky postoupí do další fáze, kde budou hrát s úspěšnými celky ze skupiny G, kterými budou Finsko, Francie a s nimi Maďarsko, nebo Belgie.