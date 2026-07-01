Basketbal

Jsme talentovaný tým, vyhlíží kvalifikaci Kárník


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

James Kárník má za sebou velmi pestrou sezonu, během níž okusil litevskou, mongolskou i španělskou ligu. Právě exotické angažmá mu nepovolilo účastnit se letošních duelů se Slovinskem. Na další okno kvalifikace na mistrovství světa proti Švédsku a Estonsku je ale česko-kanadský pivot již připravený. Přímé přenosy obou utkání sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.

„Cesta do Prahy byla docela dlouhá. Byl jsem trošku ztuhlý, ale máme tu úžasný realizační tým. Všichni se mnou pracují, abych se uvolnil a dostal se do tempa,“ řekl Kárník novinářům.

V této sezoně se podíval do různých koutů světa. „Bylo to trošku náročné. Ale zvládli jsme to. Hlavně ve Španělsku, tam jsem měl možnost vzít rodinu a byla tam většinu času se mnou,“ uvedl Kárník.

Byl rád, že za ním jeho partnerka Vanessa Morganová, jejich dcera Kaia Autumn Skye, která na konci července oslaví druhé narozeniny, a pětiletý syn kanadské herečky z prvního manželství River měli možnost přijet. „Girona je velmi pěkné město,“ pochvaloval si.

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„Měl jsem dobrou příležitost hned nastoupit, protože jeden z jejich klíčových hráčů se zranil. ACB je velmi profesionální liga. Španělé mají basketbal opravdu rádi,“ uvedl.

Při dvouměsíčním působení v Mongolsku musel naopak zvládnout odloučení od rodiny. „Mongolsko je velmi zajímavá zkušenost. Třeba to, že všech deset týmů hrálo na jednom stadionu. Takže nebylo žádné cestování, žádné venkovní zápasy. Bylo to na stejném hřišti se stejnými fanoušky. Ale byli velmi vášniví a šílení. Milují basketbal,“ prohlásil Kárník.

„Samozřejmě, že neočekáváte, že to bude úplně ta nejlepší liga. První a čtvrtou čtvrtinu smí hrát pouze jeden cizinec. To může trochu snižovat kvalitu hry, ale celkově to bylo příjemné,“ konstatoval Kárník.

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Po životní stránce poznal jinou kulturu. „Asi sedmdesát procent populace žije ve městě, takže je tam velký provoz. Jinak desetiminutová jízda vám může z ničeho nic zabrat hodinu. Máte tam řidiče, protože tam nejde řídit. Viděl jsem tam ty nejbláznivější řidiče, jaké jsem kdy zažil,“ smál se Kárník. „Mají tam ale velmi dobré jídlo. Všude jsou farmy, je to velmi přírodní maso. V hovězím to cítíte. Není to nejbohatší země, ale o hráče se tam velmi dobře starají,“ podotkl.

V pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku by rád pomohl udržet Česko ve hře o postup na mistrovství světa v Kataru. „Minule jsme je dokázali porazit, ale samozřejmě to nebude snadné. Tentokrát nebudeme mít Tomáše Satoranského, takže budeme potřebovat, aby ho ostatní zastoupili. Věřím nám. Jsme talentovaný tým, který drží spolu,“ dodal Kárník.

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