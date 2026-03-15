Japonci překvapivě podlehli Venezuele a s World Baseball Classic se loučí


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK
Záznam utkání WBC Venezuela – Japonsko
Zdroj: ČT sport

Japonci sbírku rekordních tří titulů šampionů World Baseball Classic nerozšíří. Prestižní turnaj pro ně skončil poprvé už ve čtvrtfinále po porážce 5:8 s Venezuelou. Ta se v semifinále utká s Itálií, druhou dvojici tvoří domácí Američané a hráči Dominikánské republiky.

Japonci vstupovali do zápasu s Venezuelou v Miami se sérií 11 vítězných zápasů ve WBC. Letos uzavřeli základní skupinu v Tokiu výhrou 9:0 nad českou reprezentací. Šampioni z let 2006, 2009 a 2023 v čele se Šoheiem Ohtanim a Jošinobem Jamamotem, hvězdami profesionální soutěže MLB z mistrovského týmu Los Angeles Dodgers, ale nečekaně prohráli.

Záznam utkání WBC Portoriko – Itálie
Zdroj: ČT sport

„Jsem nesmírně zklamaný,“ řekl Ohtani po vyřazení v sobotu večer. Z pěti ročníků mají Japonci tři zlata a dva bronzy. Venezuelští baseballisté jim uštědřili první porážku od semifinále v roce 2017 s výběrem USA, jenž má stále šanci WBC vyhrát podruhé a po devíti letech.

World Baseball Classic se koná v době, kdy se hráči týmů MLB na jarních tréninkových kempech připravují na sezonu. Elitní turnaj za účasti profesionálů z MLB i japonské či korejské profesionální ligy vznikl v roce 2006 poté, co baseball přišel o účast na olympijských hrách. V Los Angeles 2028 se do programu opět vrátí.

