Italští baseballisté postoupili jako jediný evropský tým do čtvrtfinále turnaje World Baseball Classic. Po nečekané výhře 8:6 nad hvězdným výběrem USA si ve středu v Houstonu poradili i s Mexikem a bez porážky ovládli skupinu B.
SESTŘIHItalští baseballisté na WBC ovládli skupinu a jsou ve čtvrtfinále
Italy, kteří se do čtvrtfinále WBC probojovali i před třemi lety, nyní čeká sobotní zápas proti Portoriku. „Vyhrát skupinu, to je něco mimořádného,“ řekl kapitán Vinnie Pasquantino, autor tří homerunů. Mexičané prohráli poslední zápas ve skupině jednoznačně 1:9, na minulém turnaji v roce 2023 přitom došli až do semifinále.
Další čtvrtfinálové dvojice tvoří USA – Kanada, Korea – Dominikánská republika a Venezuela – Japonsko. Vedle českých reprezentantů skončili na posledním místě ve skupinách také týmy Panamy, Brazílie a Nikaraguy.