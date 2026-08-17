Baseball a softbal

Baseballovou reprezentaci čeká náročný podzim. Tým sází i na mládí a zdravou konkurenci

  • ono

před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Českou baseballovou reprezentaci čeká velice náročný podzim. V Třebíči a Olomouci se na začátku října zúčastní tzv. Německé série. Na konci listopadu pak přijde kvalifikace Premier 12. Složitost si velice dobře uvědomuje i manažer českého týmu Pavel Chadim.

„Rozhodně to bude strašně náročné. My už jsme začali v únoru přípravou na World Baseball Classic, byli jsme tři týdny v Japonsku, pak další dva týdny,“ připomíná Chadim akci Pražský baseballový týden.

„Čekají nás ještě příprava na Tchaj-wanu a v Číně. Rozhodně to není jednoduché, protože dva měsíce strávíte jen baseballem,“ dodává Chadim v rozhovoru pro ČT sport.

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Manažeři Chadim a Nesňal komentují s trenérem Sílou baseballovou reprezentaci a extraligu
Zdroj: ČT sport

V listopadu se navíc v Nikaragui koná mistrovství hráčů do 23 let. „To je ohromná čest pro český baseball, takže se připravujeme i s mladými hráči a věříme, že těm starším dodají určitou energii,“ přeje si Chadim.

Právě mladé hráče se v posledních dvou sezonách snaží reprezentace výrazně zapracovávat do týmu i s ohledem na olympijskou kvalifikaci, která bude extrémně náročná. „Jsem nadšený, protože před deseti lety bylo na výběr dvacet hráčů, teď jich je více než šedesát,“ vzpomíná Chadim.

„Věřím, že zdravá konkurence a motivace zlepšuje i zkušenější hráče. Na druhou stranu mám lehkou obavu, aby mladí hráči zvládli stres na světových podiích. Ale jinak to nezjistíme,“ doplňuje.

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