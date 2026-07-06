Čeští reprezentanti prohráli na Pražském baseballovém týdnu s Nizozemskem

Čeští baseballisté nenavázali na úvodní výhru nad Německem. Na Pražském baseballovém týdnu prohráli s Nizozemskem 4:15. Zápas skončil už po sedmé směně. Svěřenci kouče Pavla Chadima v úterý zakončí skupinu zápasem se světovými šampiony z Tchaj-wanu.
Nizozemští mistři Evropy doběhli v druhé směně pro tři a ve třetí pro dva body. Na nadhozu pak Jana Nováka vystřídal Tomáš Ondra, Češi snížili, ale v šesté i v sedmé směně pak inkasovali po pěti bodech. Závěrečné polevení soupeřova nadhozu už znamenalo jen korekci výsledku.
„Zápas se nám naprosto nevydařil, Holanďané nás smetli. Věřím, že nejsme tak špatný tým, abychom s nimi prohrávali rozdílem, ale někdy to přijde. I já jsem dneska udělal hodně špatných rozhodnutí,“ řekl Chadim.
Baseballisté Nizozemcům podlehli i v minulém týdnu na turnaji v Haarlemu, tam zápas skončil 4:7.