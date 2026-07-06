Baseball a softbal

Čeští reprezentanti prohráli na Pražském baseballovém týdnu s Nizozemskem


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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První bod českého týmu v utkání proti Nizozemsku
Zdroj: ČT sport

Čeští baseballisté nenavázali na úvodní výhru nad Německem. Na Pražském baseballovém týdnu prohráli s Nizozemskem 4:15. Zápas skončil už po sedmé směně. Svěřenci kouče Pavla Chadima v úterý zakončí skupinu zápasem se světovými šampiony z Tchaj-wanu.

Nizozemští mistři Evropy doběhli v druhé směně pro tři a ve třetí pro dva body. Na nadhozu pak Jana Nováka vystřídal Tomáš Ondra, Češi snížili, ale v šesté i v sedmé směně pak inkasovali po pěti bodech. Závěrečné polevení soupeřova nadhozu už znamenalo jen korekci výsledku.

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Čeští baseballisté v závěru utkání s Nizozemskem snížili na 4:15
Zdroj: ČT sport

„Zápas se nám naprosto nevydařil, Holanďané nás smetli. Věřím, že nejsme tak špatný tým, abychom s nimi prohrávali rozdílem, ale někdy to přijde. I já jsem dneska udělal hodně špatných rozhodnutí,“ řekl Chadim.

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Trenér Pavel Chadim hodnotil utkání s Nizozemskem
Zdroj: ČT sport

Baseballisté Nizozemcům podlehli i v minulém týdnu na turnaji v Haarlemu, tam zápas skončil 4:7.

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