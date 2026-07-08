Baseball a softbal

Po prohře s Tchaj-wanem si baseballisté spravili chuť, porazili Němce a skončili třetí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
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Čeští baseballisté porazili v boji o třetí místo Německo 15:5
Zdroj: ČT sport

Česká reprezentace porazila na Pražském baseballovém týdnu i podruhé Německo a obsadila třetí místo. Duel o konečné umístění vyhráli svěřenci trenéra Pavla Chadima nad loňskými vítězi 15:5 a spravili si tak chuť po úterní smolné koncovce proti mistrům světa z Tchaj-wanu, kdy ze stavu 0:1 propadli na konečných 0:8.

Češi začali v Eagles Parku proti Německu skvěle, po třetí směně vedli už 11:0. Navíc v dohrávce následujícího inningu rychle odpověděli na první doběhy Němců. Šimon Blažek sice neodpálil míček za plot, ale tři domácí hráči stihli skórovat.

Zápas byl ukončen po sedmé směně, protože Češi v ní dosáhli desetibodového náskoku. Svému manažerovi Pavlu Chadimovi tak k narozeninám dali výhru 15:5 a třetí místo. „Určitě to je pěkný dárek pro každého trenéra, když se končí vítězstvím. A ještě když mám dneska narozeniny! Pětapadesát – jsem strašně starej,“ řekl Chadim.

Češi zakončili turnaj s vyrovnanou bilancí dvou výher a dvou proher. Na úvod porazili Němce 11:4, poté prohráli 4:15 s Nizozemskem a 0:8 se světovými šampiony z Tchaj-wanu.

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