Po prohře s Tchaj-wanem si baseballisté spravili chuť, porazili Němce a skončili třetí

Česká reprezentace porazila na Pražském baseballovém týdnu i podruhé Německo a obsadila třetí místo. Duel o konečné umístění vyhráli svěřenci trenéra Pavla Chadima nad loňskými vítězi 15:5 a spravili si tak chuť po úterní smolné koncovce proti mistrům světa z Tchaj-wanu, kdy ze stavu 0:1 propadli na konečných 0:8.
Češi začali v Eagles Parku proti Německu skvěle, po třetí směně vedli už 11:0. Navíc v dohrávce následujícího inningu rychle odpověděli na první doběhy Němců. Šimon Blažek sice neodpálil míček za plot, ale tři domácí hráči stihli skórovat.
Zápas byl ukončen po sedmé směně, protože Češi v ní dosáhli desetibodového náskoku. Svému manažerovi Pavlu Chadimovi tak k narozeninám dali výhru 15:5 a třetí místo. „Určitě to je pěkný dárek pro každého trenéra, když se končí vítězstvím. A ještě když mám dneska narozeniny! Pětapadesát – jsem strašně starej,“ řekl Chadim.
Češi zakončili turnaj s vyrovnanou bilancí dvou výher a dvou proher. Na úvod porazili Němce 11:4, poté prohráli 4:15 s Nizozemskem a 0:8 se světovými šampiony z Tchaj-wanu.