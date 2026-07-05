Češi vstoupili do Pražského baseballového týdne vítězně. Na úvod porazili Němce

Povedený začátek zaznamenali na Pražském baseballovém týdnu čeští reprezentanti. V prvním zápase, který hráli proti loňským šampionům z Německa, obrátili v sedmé směně skóre z 3:4 na 11:4 a došli si pro vítězství. Grand slam si připsal Šimon Blažek.
V klíčové fázi utkání nejprve Milan Prokop srovnal na 4:4, o chvíli později přidal grand slam Šimon Blažek (8:4) a při plných metách navýšil náskok o další tři body odpalem až k plotu Marek Chlup. O udržení vedení se v závěru postaral Matyáš Novotný, který na kopci odpracoval dvě čisté směny bez jediného pálkaře soupeře na metě.
Český kouč Pavel Chadim vyzdvihl především mladé nadhazovače. „Jsem strašně rád, že všichni tři nadhazovači z projektu LA 28 (olympijské hry v Los Angeles 2028) – kluci kolem dvaceti let – odházeli zápas proti takhle dobrým německým pálkařům,“ řekl.
Ve skupině A domácí baseballisté narazí v pondělí na mistry Evropy Nizozemce a v úterý na světové šampiony z Tchaj-wanu. Ve středu turnaj vyvrcholí.