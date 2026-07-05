Baseball a softbal

Češi vstoupili do Pražského baseballového týdne vítězně. Na úvod porazili Němce


5. 7. 2026Aktualizovánopřed 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Povedený začátek zaznamenali na Pražském baseballovém týdnu čeští reprezentanti. V prvním zápase, který hráli proti loňským šampionům z Německa, obrátili v sedmé směně skóre z 3:4 na 11:4 a došli si pro vítězství. Grand slam si připsal Šimon Blažek.

V klíčové fázi utkání nejprve Milan Prokop srovnal na 4:4, o chvíli později přidal grand slam Šimon Blažek (8:4) a při plných metách navýšil náskok o další tři body odpalem až k plotu Marek Chlup. O udržení vedení se v závěru postaral Matyáš Novotný, který na kopci odpracoval dvě čisté směny bez jediného pálkaře soupeře na metě.

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Češi zahájili Pražský baseballový týden výhrou
Zdroj: ČT sport

Český kouč Pavel Chadim vyzdvihl především mladé nadhazovače. „Jsem strašně rád, že všichni tři nadhazovači z projektu LA 28 (olympijské hry v Los Angeles 2028) – kluci kolem dvaceti let – odházeli zápas proti takhle dobrým německým pálkařům,“ řekl.

Ve skupině A domácí baseballisté narazí v pondělí na mistry Evropy Nizozemce a v úterý na světové šampiony z Tchaj-wanu. Ve středu turnaj vyvrcholí.

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