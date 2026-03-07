Čeští reprezentanti zapsali na World Baseball Classic třetí porážku. Duel s Tchaj-wanem, který skončil už po sedmé směně, prohráli 0:14. Výběr trenéra Pavla Chadima tak s největší pravděpodobností obsadí ve skupině C poslední páté místo, přijde o jistou účast v dalším ročníku a bude muset hrát kvalifikaci. Turnaj v Tokiu zakončí český tým v úterý proti domácímu Japonsku.
Baseballisté prohráli na WBC i třetí zápas, nestačili na Tchaj-wan
Bronzoví medailisté z loňského mistrovství Evropy neuspěli letos v Tokiu ani napotřetí. V prvním utkání podlehli Jižní Koreji 4:11, v pátek nestačili na Austrálii (1:5). Zápas s Tchaj-wanem ztratili po nevydařeném úvodu, protože po dvou směnách prohrávali už 0:6. Výrazně k tomu přispěl čtyřbodový homerun Stuarta Fairchilda při obsazených metách
Tchaj-wan, šampion předloňského turnaje Premier 12, se dočkal první výhry. Předtím nebodoval proti Austrálii (0:3) ani proti Japonsku (0:13).
„Oni se na nás perfektně připravili, bylo vidět, že absolutně nic nepodcenili. Jejich trenér mi říkal, že z nás mají obrovský respekt. Vždyť jejich nejlepší pálkař ulíval. Sehráli to skvěle takticky a nám se to naopak vůbec nepovedlo,“ řekl Chadim.
České reprezentanty by mohla udržet hře o čtvrté místo ve skupině jen nepravděpodobná shoda výsledků. Obhájci titulu Japonci by museli prohrát všechny zbývající zápasy a Češi je v závěrečném utkání porazit. „Dneska se to nepovedlo. Chceme proti Japonsku ukázat, že baseball hrát umíme,“ uvedl Chadim.
Baseballistům klíčový souboj od začátku nevycházel. Na nadhazovačském kopci ho zahájil Jan Novák, Tchaj-wanci ale díky aktivní hře doběhli hned v první směně pro dva body. Češi mohli odpovědět v dohrávce úvodní směny, daleký odpal amerického rodáka Terrina Vavry ale homerunem neskončil.
Ačkoliv Chadimův tým obsadil první dvě mety, soupeři se ubránili a ve druhém inningu udeřili ještě tvrději. Postupně obsadili všechny mety a po homerunu Fairchilda stáhli čtyři body.
Nováka vystřídal později na kopci Tomáš Duffek, ale ani jemu se nedařilo soupeře zastavit. Ve čtvrté směně zapsal Tchaj-wan dva body a po dalším doběhu v páté vedl už 9:0. V takřka domácí atmosféře v Tokyo Dome ukradli v pěti směnách sedm met. Celkově jich takto získali osm, což je rekord WBC.
„Oni se báli, že jako mistři světa a vítězové Premier 12 podruhé za sebou sestoupí, tak to dneska pro ně bylo klíčové i před těmi fanoušky. Až na nás bude chodit tolik lidí, tak také začneme vyhrát,“ podotkl Chadim.
Definitivní úder přišel v šestém inningu, kdy i přes několik změn na českém kopci získali soupeři dalších pět bodů a dostali se do dvojciferného vedení. Češi se nakonec bodově neprosadili ani v sedmé směně a duel tak skončil za stavu 0:14 kvůli vysokému rozdílu předčasně.
„Máme dva dny na to se dát dohromady, možná pauzu máme od organizátorů za odměnu. Není to jednoduché hrát tři zápasy za sebou na světové úrovni. Budeme se loučit s World Baseball Classic a snad nás pozvou do kvalifikace. Ty dva dny jsou přesně na to, aby si člověk trošku resetoval mozek a vrátil se a užil si zápas s Japonskem. Bude zase vyprodáno, jsme za to vděční,“ doplnil Chadim.