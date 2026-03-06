Také druhé utkání českých baseballistů na World Baseball Classic skončilo porážkou. V Tokiu prohráli s Austrálií 1:5. Další duel Češi odehrají v sobotu, kdy se střetnou s Tchaj-wanem.
SESTŘIHČeský tým na WBC prohrál také s Austrálií
Výběr trenéra Pavla Chadima nenapravil v Tokyo Dome čtvrteční porážku, kdy v úvodním duelu prohrál s Jižní Koreou 4:11. Češi tak mají bilanci 0-2 a musí dál bojovat o jedno ze čtyř míst ve skupině, které by jim zajistilo účast i v dalším ročníku WBC.
Australané, kteří uspěli i díky tříbodovému homerunu Curtise Meada ve třetí směně, navázali na úvodní vítězství nad Tchaj-wanem 3:0. Češi s nimi prohráli na WBC i podruhé – před třemi lety jim ve skupině podlehli 3:8.
„Hráli jsme proti jednomu z nejlepších celků světa. Proti týmu, který včera porazil Tchaj-wan, vítěze turnaje Premier 12. Je to strašně vysoká úroveň a samozřejmě ten tlak na kluky je ohromný. Včera i dnes jsme do deváté směny snad vedli nebo byli stejně na hity. Kdyby mi to někdo řekl před turnajem, tak bych to bral. A když budeme pokračovat, tak zítra máme šanci. Je to skvělý baseball, co se tady hraje, a naši kluci jsou jeho dobrými vyslanci,“ řekl trenér Pavel Chadim.
Bronzoví medailisté z loňského mistrovství Evropy přitom zahájili utkání dobře a šli do vedení. Ve druhé směně obsadili druhou a třetí metu, načež po odpalu Vojtěcha Menšíka doběhl pro první bod Martin Červenka. České vedení ale dlouho nevydrželo. Ve třetí směně se Australané dostali na první a druhou metu a po následném homerunu Meada pak soupeři třemi body vývoj otočili.
Program českých baseballistů
Program českých baseballistů
Čtvrtek 5. 3. od 10:50: utkání Česko – Jižní Korea
Pátek 6. 3. od 3:50: utkání Austrálie – Česko
Sobota 7. 3. od 3:50: utkání Tchaj-wan – Česko
Úterý 10. 3. od 10:55: utkání Česko – Japonsko
Australský náskok mohl narůst ve čtvrtém inningu, kdy obsadili třetí metu. Ondřej Satoria, který krátce předtím nahradil na nadhazovačském kopci Tomáše Ondru ale směnu doházel a Češi se ubránili. Češi se snažili vyrovnat, proti koncentrovaně hrajícím soupeřům se ale prosazovali těžce. V sedmé směně se sice dostal na druhou metu Martin Mužík, Australané ale situaci ubránili. Podobně si vedli i v osmém inningu, kdy zahráli při další nadějné české situaci double play. Kouč Chadim netajil na lavičce rozladění.
„Plán byl udržet nulu co nejdéle, což se kromě toho jednoho nadhozu podařilo. Zkoušeli jsme všechny druhy nadhozů, co umíme. Pak jsem ho chtěl přimět švihnout technicky do země, ale nepodařilo se to úplně ideálně a byl z toho homerun. S odstupem si říkám, že to mělo být jinak, ale takhle to bohužel nefunguje. Bohužel, tak to je, vždycky jedna chyba udělá ten výsledek. Jsou to zkušení pálkaři a prostě to potrestali,“ uvedl Ondra.
Naději na drama pak Australané odmítli na začátku deváté směny, kdy nejprve Alex Hall trefil další homerun a vzápětí přidal další doběh Jarryd Dale. Šestý bod po doběhu Robbieho Perkinse už sice rozhodčí po přezkoumání videa a následnému autu Australanům neuznali, Češi se už ale v dohrávce neprosadili.