Čeští baseballisté vstupují do prestižního turnaje World Baseball Classic. Jejich prvním soupeřem je v Tokiu jihokorejská reprezentace. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Baseball a softbal
Čtvrtek 5. 3. od 10:50: utkání Česko – Jižní Korea
ŽIVĚWorld Baseball Classic Česko – Jižní Korea
Program českých baseballistů
Pátek 6. 3 od 3:50: utkání Austrálie – Česko
Sobota 7. 3. od 3:50: utkání Tchaj-wan – Česko
Úterý 10. 3. od 10:55: utkání Česko – Japonsko