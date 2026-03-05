Baseball a softbal

ŽIVĚWorld Baseball Classic Česko – Jižní Korea


před 2 hhodinami
Česko – Jižní Korea
Čeští baseballisté vstupují do prestižního turnaje World Baseball Classic. Jejich prvním soupeřem je v Tokiu jihokorejská reprezentace. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Program českých baseballistů

Čtvrtek 5. 3. od 10:50: utkání Česko – Jižní Korea
Pátek 6. 3 od 3:50: utkání Austrálie – Česko
Sobota 7. 3. od 3:50: utkání Tchaj-wan – Česko
Úterý 10. 3. od 10:55: utkání Česko – Japonsko

